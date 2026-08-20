Powerus remporte un contrat de 22,3 millions de dollars pour protéger les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient contre les menaces liées aux drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de drones et de radars Powerus a annoncé jeudi avoir signé un contrat commercial d'une valeur d'environ 22,3 millions de dollars pour la fourniture de technologies de lutte contre les drones destinées à protéger les infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient.

La société a indiqué qu'elle déploierait des capacités C-UAS en réseau (systèmes de lutte contre les aéronefs sans pilote) pour la détection, le suivi, la classification et l'alerte précoce, offrant ainsi aux opérateurs une vue d'ensemble des menaces aériennes potentielles grâce à un système de commandement et de contrôle basé au centre d'opérations du client.