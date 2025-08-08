 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Power Solutions International Inc devrait afficher un bénéfice de 64 cents par action
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Power Solutions International Inc PSIX.OQ PSIX.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 5 novembre (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Wood Dale dans l'Illinois devrait annoncer une baisse de 2,4 % de son chiffre d'affaires à 122,8 millions de dollars contre 125,84 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Power Solutions International Inc est de 64 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes a augmenté d'environ 24,3 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Power Solutions International Inc est de 64,00 $, soit environ 37,2 % en dessous de son dernier cours de clôture de 87,79 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 12:57 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

