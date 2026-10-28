Poutine salue le génie de Musk alors que la Russie tente de rattraper son retard sur Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Poutine affirme que la Russie n'en est qu'à ses premiers pas pour rivaliser avec les États-Unis

* Le système satellitaire est crucial pour l'armée ukrainienne

* Le chef du Kremlin affirme que la Russie est en contact avec Musk et les États-Unis

par Mark Trevelyan

Le président Vladimir Poutine a salué mercredi Elon Musk en le qualifiant de génie, reconnaissant que la Russie commençait tout juste à déployer sa réponse au système d’Internet par satellite Starlink.

Cette déclaration est d’autant plus frappante qu’une version de Starlink, développée par SpaceX, la société d’Elon Musk, a été utilisée par l’armée ukrainienne tout au long de la guerre avec la Russie comme élément clé des opérations de drones et des communications sur le champ de bataille.

Poutine a fait cette remarque alors qu’il écoutait une présentation du ministre du Développement numérique, Maksut Shadayev, qui a déclaré que la Russie avait lancé plus de 30 satellites dans le cadre de la mise en place de son propre équivalent de Starlink.

“Attendez un instant, je tiens à souligner qu’il ne s’agit là que d’une première étape. Elon Musk est un génie, c’est vraiment un génie,” a déclaré Poutine, qui était accompagné d’un groupe de dirigeants africains participant à un sommet à Moscou.

POUTINE AFFIRME QUE LA RUSSIE EST EN CONTACT AVEC SES PARTENAIRES AMÉRICAINS

En réponse à une question de Poutine, Shadayev a indiqué qu’Elon Musk disposait de plus de 5.000 satellites en orbite basse opérationnels — bien que le nombre réel soit proche de 10.000, selon le site indépendant de suivi Orbital Radar.

“Plus de 5.000 — alors que nous n’en sommes qu’à nos premiers pas. Mais nous sommes fiers d’avoir commencé à nous lancer dans cette aventure, et de l’avoir fait de manière indépendante,” a déclaré Poutine, ajoutant que la tâche consistait désormais à “passer de la qualité à la quantité”.

“Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires américains — y compris Elon Musk — car il est très important, en orbite, de ne pas se gêner mutuellement et de maintenir un certain niveau de discipline et d’ordre,” a-t-il déclaré.

Starlink utilise une constellation de satellites dont l’orbite est bien plus basse que celle des satellites de communication géostationnaires traditionnels, ce qui réduit le temps de propagation du signal.

L’Ukraine s’est largement appuyée sur ce système et sur sa version militaire, Starshield , mais s’est plainte au début du mois de restrictions de débit qui ont entravé sa capacité à intercepter les drones d’attaque russes et ont contraint à l’annulation de certaines opérations.

Ces problèmes ont exacerbé les tensions entre Kyiv et les États-Unis après que le président Donald Trump eut annoncé un accord pour acheter du diesel russe, tout en faisant pression sur Kyiv pour qu’elle cesse de frapper les raffineries de pétrole russes et en déclarant qu’il était temps pour les Ukrainiens de remplacer leur président.

Ce week-end, l’Ukraine a déclaré que Starlink et Starshield étaient à nouveau pleinement opérationnels, mais Musk a accusé l’armée ukrainienne d’avoir enfreint les conditions d’utilisation de SpaceX. Ni Musk ni le gouvernement américain, qui exploite Starshield à l’aide de la technologie Starlink, n’ont revendiqué la responsabilité de ces limitations de vitesse.

Les responsables russes ont déjà fait l’éloge de Musk par le passé. En 2025, Cyrille Dmitriev, l’envoyé spécial de Poutine chargé des investissements, avait déclaré que la Russie souhaiterait collaborer avec lui dans le cadre d’une mission vers Mars.