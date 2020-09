Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine et Macron appellent à un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh - Kremlin Reuters • 01/10/2020 à 00:07









MOSCOU, 1er octobre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé à l'issue d'un entretien téléphonique à un cessez-le-feu immédiat dans le conflit opposant l'Azerbaïdjan et les forces de la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh, a fait savoir jeudi le Kremlin. Les deux dirigeants ont discuté des mesures que le groupe de Minsk pourrait engager pour apaiser les tensions dans la région et prônent une issue diplomatique au conflit, a rapporté la présidence russe dans un communiqué. (Katya Golubkova; version française Jean Terzian)

