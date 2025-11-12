Poutine donne son feu vert à la vente des activités russes de Citibank

Le président russe Vladimir Poutine a donné mercredi son feu vert à la vente par Citibank de ce qui reste de ce qui fut l'une des plus grandes banques étrangères de Russie, qui servait les opérations russes de grandes entreprises américaines.

La banque d'investissement locale Renaissance Capital, qui fait partie d'un groupe de plus en plus restreint de banques russes ne faisant pas l'objet de sanctions occidentales, a été désignée comme acquéreur dans un décret de Vladimir Poutine publié sur le site web du Kremlin.

En vertu des mesures introduites par la Russie pour contrer les sanctions occidentales liées à l'Ukraine, la transaction devait être approuvée par le président.

"Nous ne pouvons que confirmer les informations qui ont été publiées jusqu'à présent, mais sans plus de détails", a déclaré Renaissance.

La Citibank en Russie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Citibank a annoncé en août 2022 que, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire ses activités et son exposition en Russie, elle mettrait fin à ses activités de banque de consommation et de banque commerciale locale.

"À partir de 2025, les seules activités de Citi en Russie seront celles nécessaires pour remplir ses obligations légales et réglementaires restantes", a déclaré la banque dans un communiqué au début de l'année.

Seule une poignée de banques occidentales opèrent en Russie, assurant un lien avec le système financier occidental pour les entreprises occidentales restantes. Les plus importantes sont l'autrichienne Raiffeisen, l'italienne Unicredit et la hongroise OTP.