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Poutine affirme que la Russie et la Chine sont prêtes à se soutenir mutuellement sur des questions telles que la protection de la souveraineté
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des citations et du contexte)

La Russie et la Chine sont prêtes à se soutenir mutuellement sur un large éventail de questions, notamment l'unité nationale et la protection de la souveraineté, a déclaré le président Vladimir Poutine dans un discours vidéo avant une visite en Chine qui débutera mardi.

Les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un « niveau sans précédent » de compréhension et de confiance mutuelles, a déclaré M. Poutine alors qu’il s’apprêtait à rencontrer le président chinois Xi Jinping pour des entretiens mercredi.

Les deux pays sont prêts à coopérer sur la base de principes mutuellement avantageux et fondés sur l'égalité, et « à se soutenir mutuellement sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux des deux pays, notamment la protection de la souveraineté et de l'unité nationale », a déclaré M. Poutine. Il n'a pas fourni plus de détails.

La Russie et la Chine renforcent activement leurs liens dans les domaines économique, politique et de la défense, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une relation « étroite » et « stratégique » entre Moscou et Pékin jouait « un rôle stabilisateur » dans les relations internationales.

« Nous ne nous alignons contre personne, mais nous œuvrons pour la cause de la paix et de la prospérité universelle », a déclaré M. Poutine.

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