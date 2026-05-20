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Poutine affirme que la Russie est prête à poursuivre ses livraisons d'énergie à la Chine
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie est prête à continuer d'approvisionner la Chine en énergie, et que ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping avaient été cordiaux et constructifs, les relations entre les deux pays atteignant un niveau « sans précédent ».

Vladimir Poutine

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