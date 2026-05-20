Poutine affirme que la Russie est prête à poursuivre ses livraisons d'énergie à la Chine

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Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie est prête à continuer d'approvisionner la Chine en énergie, et que ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping avaient été cordiaux et constructifs, les relations entre les deux pays atteignant un niveau « sans précédent ».