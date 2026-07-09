USA: les reventes de logements en baisse en juin, sous les attentes des marchés

Le marché de l'immobilier ancien aux Etats-Unis a reculé au mois de juin, faisant même moins bien qu'anticipé par les marchés, encore plombé par des taux de prêts immobiliers toujours très élevés.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Sur le mois écoulé, 4,09 millions de logements ont changé de main en rythme annualisé, c'est-à-dire le rythme de vente observé sur le mois s'il se maintenait sur les 11 suivants, selon les données publiées jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

C'est moins qu'anticipé par les analystes, qui espéraient le rythme annualisé atteindre 4,2 millions de ventes, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Les mouvements mensuels à la hausse puis à la baisse du marché, provoqués par les fluctuations des taux des prêts immobiliers, soulignent à quel point les acheteurs sont sensibles aux questions de pouvoir d'achat", a pointé dans le communiqué le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun.

Sur un an, le rythme de vente est cependant toujours en hausse, de 2,8%.

Les prêts immobiliers restent en effet toujours concernés par des taux particulièrement élevés aux Etats-Unis.

Celui à 30 ans, le plus populaire dans le pays, est actuellement à 6,43% en moyenne, selon les données actualisées au 2 juillet par l'agence de refinancement Freddie Mac.

Il n'est plus passé sous la barre des 6% depuis septembre 2022, excepté très brièvement (à 5,98%) le 26 février dernier.

Le nombre de logements mis en vente a également reculé, de 0,6% sur un mois, mais reste en hausse de 1,3% sur un an, pour atteindre 1,56 million de logements, ce qui correspond à 4,6 mois de ventes au rythme observé en juin.

Le prix de vente médian, à 440.600 dollars, est lui resté orienté à la hausse, sur un an (+1,8%), ce qui représente le 36e mois consécutif de hausse des prix.