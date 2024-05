Poursuite du désendettement : Remboursement de l’Euro PP pour près de 20 M€

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce avoir procédé au remboursement des porteurs de l’obligation Euro PP ce vendredi 24 mai pour un montant total de 19,7 M€, poursuivant ainsi son désendettement. Comme annoncé , ce remboursement a été effectué sur les fonds propres du Groupe.



Conformément à ses engagements, le Groupe poursuit le renforcement de sa structure financière et l’amélioration de sa flexibilité opérationnelle. À la fin de l’exercice en cours, qui se clôturera le 30 juin 2024, Claranova aura ainsi remboursé sur fonds propres plus de 55 M€ de sa dette (hors intérêts). Ces différents remboursements comprennent les 29 M€ d’obligations ORNANE, 19,7 M€ au titre de l’Euro PP ainsi que les amortissements des autres prêts existants pour 7 M€. Le Groupe a, par ailleurs, procédé sur la même période au refinancement de sa dette OCEANE dont la maturité a été allongée de 4 ans1.



Ces opérations permettent de réduire significativement le niveau d’endettement du Groupe, diminuant par la même occasion les charges financières associées, et de ramener son ratio financier (Dette nette/ROC normalisé) vers les 3x. Elles témoignent également de sa capacité à allouer efficacement ses disponibilités et renforcer son bilan pour assurer une croissance durable et saisir de nouvelles opportunités de marché.

