Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de refinancement d’Atos Group

Communiqué de presse

Poursuite de la mise en œuvre

de la stratégie de refinancement

d’Atos Group

Paris, France – 24 juin 2026 – À la suite du communiqué de presse du 12 mai 2026 relatif au succès de l’émission obligataire senior d’1 250 millions, Atos Group confirme avoir procédé :

au remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L ( 1L term loan ), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK y afférents, et

), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK y afférents, et au lancement de l’offre de rachat de ses obligations 1L ( 1L notes ), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK y afférents.

Atos Group annonce ce jour que les porteurs d’obligations ayant apporté leurs titres dans le cadre de l’offre de rachat des obligations 1L représentent un montant nominal total de 58 581 512 euros (pour plus de détails, les porteurs sont invités à se référer à la section « Dette » du site internet).

Atos Group rachètera ces obligations apportées à l’offre de rachat le 25 juin 2026 à un prix correspondant au montant applicable de remboursement, lequel s’élève, à cette date, à 106,161 % du nominal (comprenant les intérêts PIK), auxquels s’ajoutent (sans double comptage) les intérêts courus en numéraire.

Comme annoncé dans le communiqué de presse en date du 12 mai 2026, Atos Group prévoit de lancer le 25 juin 2026 le remboursement anticipé volontaire des obligations 1L restantes en circulation (représentant un montant nominal d’environ 743 679 842 euros à la suite de l’offre de rachat). Ces obligations devraient être remboursées aux alentours du 6 juillet 2026 à un prix correspondant à 114,791 % de leur nominal, comprenant (i) les intérêts PIK capitalisés courus et (ii) la prime contractuelle de remboursement anticipé de 8 %, auxquels s’ajoutent (sans double comptage) les intérêts courus en numéraire jusqu’à la date de remboursement.

AVIS IMPORTANT

La présente annonce ne constitue ni ne fait partie d’une offre ou d'une invitation à acheter, acquérir, souscrire, vendre, céder ou émettre, ni d'une sollicitation d’offre de vente, de cession, d'émission, d'achat, d'acquisition ou de souscription de titres aux États-Unis.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

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