Poursuite de la hausse attendue en Europe

(AOF) - Bien orientées la veille, les places européennes devraient débuter la séance de mardi en hausse, soutenues par l’apaisement des tensions commerciales sino-américaines qui redonne un peu d’appétit pour le risque aux investisseurs. La tendance devrait également profiter de la probable fin du « shutdown » aux Etats-Unis, qui devrait intervenir cette semaine selon un conseiller économique de Donald Trump. Les intervenants vont toutefois devoir digérer une avalanche de publications d’entreprises, comme celle d’Edenred. Selon les futures sur indice, le CAC 40 est attendu en progression de 0,20%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Edenred

Au troisième trimestre, Edenred a enregistré une croissance plus élevée que sur les six premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,3%, à 726 millions d’euros, en données comparables, contre +6,4% au premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus totaux du groupe se sont élevés à 2,176 milliards d’euros, en hausse de 6,7%, toujours à données comparables.

DMS Group

Diagnostic Medical Systems (DMS) a vu son chiffre d’affaires bondir de 10%, à 11 millions d’euros au troisième trimestre, après un recul de 2%, à 12,7 millions d’euros sur les trois mois précédents. Partant, sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus s’affichent en progression de 5%, à 34,5 millions d’euros. L’activité sur la période de juillet à septembre a été soutenue par la division Radiologie qui a vu son chiffre d’affaires croître de 15%, contre +5% seulement sur le premier semestre.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau annonce la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d’euros, réparti en deux tranches de 3 et 5 ans, soit une maturité moyenne d’environ 4 ans. La majorité de l’emprunt a été émise à taux variable (indexé sur l’Euribor 6 mois), le solde à taux fixe. Initialement prévu pour un montant de 150 millions d’euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, illustrant le soutien et la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière de Rémy Cointreau.

Egide

Le chiffre d’affaires consolidé d'Egide au premier semestre 2025 est en légère progression de 1% sur un an, atteignant 15,58 millions d'euros. L'Ebitda ressort à 182 000 euros, en amélioration de 559 000 euros par rapport au premier semestre 2024. En outre, la perte nette s’élève à 2,04 millions d'euros, contre une perte de 1,44 million d'euros un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d’un chiffre d’affaires en retrait sur Santier. Le groupe enregistre une perte d’exploitation de 1,38 million d'euro, contre une perte de 1,17 million d'euro un an avant.

Les chiffres macroéconomiques

8h00 en Suisse

Balance commerciale en septembre

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,25%), il se négocie à 1,1627 dollar.

Hier à Paris

Dans un scénario inverse à celui de la semaine passée, Paris a sous-performé des marchés européens bien orientés. Pénalisé par la chute de BNP Paribas, qui a été condamnée aux Etats-Unis pour son rôle au Soudan, le CAC 40 a gagné 0,39%, à 8206,07 points. Pour sa part, l'EuroStoxx50 a progressé de 1,42% à 5687,04 points. La semaine sera particulièrement riche, entre résultats d'entreprises (L'Oréal, Netflix, Tesla, SAP, Safran, Blackstone...) et indicateurs clés, comme l'inflation américaine en septembre au programme de vendredi. L'once d'or est repartie de l'avant à près 4350 dollars.

Hier à Wall Street

Les indices américains se sont offerts de belles hausses. La tendance à Wall Street a été soutenue par les propos apaisants de Donald Trump sur la guerre commerciale, le dirigeant a même indiqué qu’il se rendrait en Chine au début de l’année prochaine. Autre soutien pour les marchés : la probabilité de la fin du « shutdown » dans les prochains jours. Kevin Hassett, conseiller économique du président des Etats-Unis a annoncé sa fin cette semaine. Dans ces conditions, le Dow Jones a progressé de 1,12%, à 46 707 points et le Nasdaq Composite s’est apprécié de 1,37%, à 22 990 points.