Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2026 : +16% à 49,7 M€

Poursuite de la croissance au 3 ème trimestre 2026 : +16% à 49,7 M€

Une activité portée par un environnement plus favorable sur les marchés des matières premières

Premiers résultats encourageants de la restructuration de ROLL GOM

Approche prudente maintenue pour la fin de l’exercice





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2026.

En millions d’euros T3 2026

retraité T3 2025 retraité 1 T3

2025 publié VAR retraité 9 mois 2026 1

retraité 9 mois

2025 retraité 1 9mois

2025 publié VAR retraité Métaux & Alliages 31,7 25,9 29,4 +23% 102,3 89,6 111,7 +14% Produits dérivés du Pétrole 12,7 10,3 10,3 +24% 35,8 33,5 33,5 +7% Caoutchouc & Développements 1,2 2,3 2,3 -48% 6,0 8,0 8,0 -25% Chimie Pharma 4,0 4,4 6,6 -7% 13,5 13,8 20,0 -2% TOTAL 49,7 42,8 48,7 +16% 157,5 145,0 173,3 +9%

1 périmètre constant, soit hors M Lego (Métaux & Alliages), RULO, (Produits dérivés du Pétrole), TDA VALORISATION (Caoutchouc & Développement) et FLAUREA CHEMICALS (Chimie Pharma)

Après un 1 er trimestre marqué par un environnement défavorable suivi d’un net rebond au 2 ème trimestre, l’activité a continué de s’améliorer au 3 ème trimestre 2026. Le Groupe Aurea réalise ainsi un chiffre d’affaires de 49,7 M€ en croissance de +16% par rapport à la même période en 2025. Cette évolution bénéficie de l’environnement plus favorable sur les marchés des matières premières, marqué par une hausse significative des cours des hydrocarbures et des métaux dans un contexte de fortes tensions géopolitiques internationales.

En cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice 2026, AUREA affiche un chiffre d’affaires en hausse de +9% à 157,5 M€ par rapport à la même période de 2025.

Pôle Métaux et Alliages (A périmètre constant : T3 2026, +23% / 9 mois 2026, +14%)

Le 3 ème trimestre confirme la dynamique favorable déjà observée au 2 ème trimestre, dans un environnement de marché plus porteur. Le chiffre d’affaires du pôle progresse ainsi de +23% au 3 ème trimestre 2026.

Le marché de l’aluminium bénéficie notamment des tensions sur l’offre, dans un contexte favorable à la hausse des cours. Après les mesures d’ajustement mises en œuvre en début d’année, REGEAL poursuit la montée en puissance de son outil industriel, avec une amélioration progressive de son activité.

Les activités dans les poudres de cuivre continuent de faire preuve de résilience, malgré une visibilité toujours limitée sur les carnets de commandes.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T3 2026, +24% / 9 mois 2026, +7%)

Dans la continuité de la dynamique observée au 2 ème trimestre, la hausse significative des cours du pétrole permet au pôle d’enregistrer une progression de son chiffre d’affaires de +24%, malgré un ralentissement des volumes collectés dans un contexte inflationniste.

EPR poursuit sa dynamique de croissance, portée par la bonne orientation des activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles demeure toutefois pénalisée par le niveau élevé des cours et des conditions météorologiques défavorables.

Enfin, les activités dans le PVC bénéficient de la reprise progressive observée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Pôle Caoutchouc et Développements (T3 2026, -48% / 9 mois 2026, -25%)

Le pôle reste pénalisé par le recul significatif de l’activité de ROLL GOM, principal contributeur du pôle. Dans le cadre du plan de redressement engagé depuis le début de l’exercice, le site a été volontairement mis à l’arrêt durant l’été afin de mener les opérations de restructuration. Cette étape vise à repartir sur des bases opérationnelles assainies et à préparer le retour à la rentabilité de l’activité dès 2027.

L’activité de META REGENERATION demeure toujours impactée par l’incident technique intervenu au 1 er trimestre. Les équipes sont mobilisées pour poursuivre la montée en puissance de l’usine de Mercure et retrouver progressivement un niveau d’activité normalisé.

Pôle Chimie Pharmaceutique (A périmètre constant : T3 2026, -7% / 9 mois 2026 -2%)

Le chiffre d’affaires du pôle est principalement porté par RVA, qui continue de bénéficier de marchés bien orientés et des synergies développées au sein du Groupe, notamment dans les activités de l’aluminium.

Après un début d’exercice prometteur, SARGON a subi un ralentissement de son activité à partir du 2 ème trimestre sous l’effet du décalage de plusieurs projets commerciaux vers la fin de l’exercice 2026 et le début de l’exercice 2027. Les initiatives engagées depuis 2025 commencent néanmoins à produire leurs premiers effets et devraient contribuer à l’amélioration progressive des performances de cette activité.

Perspectives de l’exercice 2026

Dans un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain, AUREA aborde la fin de l’exercice avec prudence, malgré l’amélioration progressive de l’activité observée depuis le 2 ème trimestre.

La visibilité sur les carnets de commandes reste en effet limitée et conduit le Groupe à maintenir une gestion rigoureuse de ses activités et de ses ressources.

AUREA poursuit ainsi ses actions visant à renforcer durablement sa performance opérationnelle, notamment à travers les plans de redressement engagés et la rationalisation du portefeuille d’activités.

Le Groupe reste également attentif aux opportunités de croissance externe et aux opérations de cession ciblées, dans une démarche de création de valeur durable.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2026, le 11 février 2027 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .



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