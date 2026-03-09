 Aller au contenu principal
Pourquoi TotalEnergies profite peu de l'envolée des cours pétroliers ?
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:35

Alors que le pétrole a bondi de plus de 50% en dix jours, l'action TotalEnergies se retrouve à peu près au même point qu'à la fin du mois de février. Une réaction qui s'explique par deux raisons principales.

La première raison, c'est que le titre s'était adjugé 37% entre le point bas du 7 janvier (53,30 EUR) et le pic du 2 mars (73 EUR). Le groupe a bénéficié d'une importante revalorisation avant même les frappes récentes contre l'Iran. De nombreux analystes ont relevé leurs objectifs sur TotalEnergies sur les dernières semaines, ce qui avait contribué à entretenir un courant acheteur.

La seconde raison, plus pragmatique, est que la major française est très exposée au Moyen-Orient, dans les zones limitrophes du conflit. Parmi les acteurs européens, c'est même celui qui a la production locale la plus élevée : 35%, loin devant Shell (20%), OMV (17%) et BP Plc (13%), selon les données d'Oddo BHF. Les investisseurs craignent que la production et l'exportation ne soient affectées si le conflit régional se poursuit.

Si TotalEnergies progresse moins que la moyenne de son secteur, le titre reste relativement sûr par rapport aux remous actuels sur les marchés. L'action est proche de l'équilibre ce lundi 9 mars, alors que le CAC 40 chute de 2,2%. Sur un mois, il est en hausse de 8%, alors que l'indice parisien perd 3,4% dans le même temps.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
67,5200 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

3 commentaires

  • 11:01

    a voir véridien au plus bas ! l'indice des actions france & risible ! ne pas mettre trop d'argent ! mettre au usa mieux considére a mon sens

Signaler le commentaire

Fermer

