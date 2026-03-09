Pourquoi TotalEnergies profite peu de l'envolée des cours pétroliers ?
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:35
La première raison, c'est que le titre s'était adjugé 37% entre le point bas du 7 janvier (53,30 EUR) et le pic du 2 mars (73 EUR). Le groupe a bénéficié d'une importante revalorisation avant même les frappes récentes contre l'Iran. De nombreux analystes ont relevé leurs objectifs sur TotalEnergies sur les dernières semaines, ce qui avait contribué à entretenir un courant acheteur.
La seconde raison, plus pragmatique, est que la major française est très exposée au Moyen-Orient, dans les zones limitrophes du conflit. Parmi les acteurs européens, c'est même celui qui a la production locale la plus élevée : 35%, loin devant Shell (20%), OMV (17%) et BP Plc (13%), selon les données d'Oddo BHF. Les investisseurs craignent que la production et l'exportation ne soient affectées si le conflit régional se poursuit.
Si TotalEnergies progresse moins que la moyenne de son secteur, le titre reste relativement sûr par rapport aux remous actuels sur les marchés. L'action est proche de l'équilibre ce lundi 9 mars, alors que le CAC 40 chute de 2,2%. Sur un mois, il est en hausse de 8%, alors que l'indice parisien perd 3,4% dans le même temps.
