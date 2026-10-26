Pourquoi les banques de Wall Street souhaitent que les démocrates soutiennent leur plan d'allègement des exigences de fonds propres

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* En mars, la Fed a proposé des modifications visant à réduire les fonds propres des grandes banques d'environ 4,8 %

* Lisa Cook a voté en faveur de la proposition, mais a précisé que les règles définitives dépendraient des retours d'information reçus

* Les banques cherchent à obtenir le soutien bipartisan de la Fed pour rendre ces changements plus difficiles à annuler, selon des dirigeants

par Pete Schroeder

Les banques de Wall Street s'apprêtent à bénéficier d'un allègement réglementaire significatif grâce au président américain Donald Trump et aux régulateurs républicains, mais pour garantir la pérennité de ces changements, le soutien des démocrates pourrait s'avérer indispensable.

La Réserve fédérale tente de finaliser d’ici la fin de l’année la plus grande refonte des règles relatives aux fonds propres bancaires depuis la crise financière de 2007-2009. Bien que Donald Trump ait nommé quatre des sept gouverneurs de la Fed, les banques de Wall Street espèrent que sa vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, pourra également obtenir le soutien des démocrates pour ces changements, dans l’espoir que cela les rende plus difficiles à annuler, ont déclaré une demi-douzaine de dirigeants du secteur.

Ce processus réglementaire tendu, qui dure depuis des années, touche à sa fin alors que les démocrates, souvent sceptiques vis-à-vis de la déréglementation, sont en passe de remporter l’une des deux chambres du Congrès, voire les deux, le mois prochain, selon des analystes indépendants. Les législateurs démocrates ont déclaré qu’ils prévoyaient d’enquêter sur les agences de Trump et sur les entreprises ayant bénéficié de leurs changements de politique. Les banques de Wall Street évaluent désormais comment protéger leurs acquis si les démocrates renforcent leur pouvoir l’année prochaine, ou reprennent la Maison Blanche en 2028, ont indiqué des dirigeants.

“Les résultats issus d’un consensus bipartisan résistent bien plus souvent à l’épreuve du temps”, a déclaré Michael Bright, directeur général de la Structured Finance Association, un groupe professionnel.

“Je pense que le marché s’attend à ce qu’ils s’efforcent de trouver un consensus global”, a ajouté Michael Bright, en référence à la Fed.

Un porte-parole du Conseil de la Réserve fédérale a refusé de commenter.

LES BANQUES SOUHAITENT DAVANTAGE DE CHANGEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÉLOIGNER LES DÉMOCRATES

Les démocrates sont généralement favorables à des règles plus strictes pour éviter des sauvetages bancaires coûteux financés par les contribuables, tandis que les républicains font souvent valoir qu’une réglementation trop contraignante peut freiner l’octroi de crédits et la croissance économique.

S'appuyant sur cet argument conservateur, Michelle Bowman a proposé en mars des modifications réglementaires qui réduiraient les fonds propres des grandes banques d’environ 4,8 %, ce qui constitue un revirement majeur pour un secteur qui devait faire face à une hausse de 20 % dans le cadre d’un plan pour 2023 mené par son prédécesseur démocrate, Michael Barr.

Les banques se sont opposées au plan de Michael Barr, persuadant les républicains du Congrès ainsi que des dizaines de démocrates de faire pression sur la Fed pour qu’elle le révise. Cette bataille a prolongé le projet jusqu’à l’administration Trump.

Michael Barr a démissionné de son poste de vice-président chargé de la supervision au début de l’année dernière, affirmant qu’il souhaitait éviter un conflit juridique avec Donald Trump , qui aurait, selon certaines informations, prévu de le démettre de ses fonctions. Michael Barr siège toujours au conseil d’administration et s’est opposé à la proposition de Michelle Bowman, arguant qu’elle augmenterait le risque systémique. Les démocrates progressistes et les associations de défense des droits ont fait écho à ses préoccupations, mais la plupart des autres démocrates ne se sont pas prononcés.

Les deux autres gouverneurs du conseil nommés par les démocrates, Lisa Cook et Philip Jefferson, ont voté en faveur des propositions et ont déclaré qu’ils évalueraient les règles définitives sur le fond après avoir examiné les retours d'information concernant leur impact sur l’économie et la résilience financière.

“Il est essentiel que nous trouvions le juste équilibre”, a déclaré Lisa Cook.

Certaines grandes banques font pression sur Michelle Bowman pour obtenir davantage d’allègements, notamment des ajustements qui réduiraient encore leurs “surcharges GSIB”, c’est-à-dire les exigences de fonds propres supplémentaires imposées aux plus grandes banques mondiales. D’autres souhaitent des modifications concernant la manière dont la proposition visant à mettre en œuvre les normes internationales de “Bâle” traite les lignes de crédit inutilisées sur les cartes de crédit . La plupart des banques souhaitent également quelques ajustements afin de supprimer ce qu’elles considèrent comme des chevauchements avec d’autres règles en matière de fonds propres.

Mais réduire davantage les exigences de fonds propres des grandes banques pourrait coûter à Michelle Bowman le soutien des démocrates. Alors qu’une poignée de dirigeants exhorte en privé les responsables de la Fed à donner la priorité à de nouveaux gains, la plupart sont favorables à un vote bipartite rapide, selon ces dirigeants, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour aborder des questions réglementaires sensibles.

Michelle Bowman a reconnu cet exercice d’équilibre lors d’une audition devant le Congrès en juin, lorsque les législateurs lui ont demandé pourquoi la Fed s’était abstenue d’adopter l’approche privilégiée par le secteur pour recalibrer la surtaxe imposée aux GSIB en fonction de la croissance économique.

“C’était un compromis”, a déclaré Michelle Bowman, ajoutant que l’approche du secteur aurait réduit les fonds propres des grandes banques à des niveaux qui “mettaient certains mal à l’aise”, ce que les dirigeants ont perçu comme une allusion à Lisa Cook et Philip Jefferson.

S’ils soutiennent le paquet final, celui-ci aura moins de chances de devenir une cible pour les démocrates, ont déclaré des dirigeants et des universitaires.

“S’il y avait deux voix dissidentes ou plus, cela délégitimerait la règle finale”, a déclaré Jeremy Kress, professeur de droit à l’université du Michigan, qui est généralement favorable à des règles plus strictes.

Les opinions dissidentes fournissent également des arguments aux parties à un litige cherchant à faire valoir qu’un processus réglementaire était vicié. L’association à but non lucratif de Washington Better Markets a intenté le mois dernier une action en justice contre la banque centrale , alléguant des erreurs dans le processus d’élaboration de la réglementation sur les fonds propres. La Fed n’a pas encore répondu à cette action en justice.

“Dans la mesure où les opinions dissidentes … mettent en évidence les failles et les lacunes des règles, cela s’avère souvent utile dans les litiges ultérieurs”, a déclaré le directeur général de l’organisation, Dennis Kelleher.

LA CULTURE DU CONSENSUS DE LA FED EST MISE À RUDE ÉPREUVE

La banque centrale a longtemps privilégié une élaboration des politiques fondée sur le consensus, mais le bras de fer autour des règles de Wall Street a remis en cause cette tradition ces dernières années, et les dissidences se multiplient.

Les efforts de Trump pour s’arroger davantage de contrôle sur la banque centrale, historiquement indépendante , pourraient mettre cette tradition encore plus à rude épreuve, selon des experts en réglementation. Trump a tenté d’évincer Lisa Cook ainsi que son ancien président de la Fed, Jerome Powell , qui siège toujours au conseil d’administration. Le nouveau président de la Fed nommé par Trump, Kevin Warsh, a déclaré qu’il était à l’aise avec les conflits internes.

Des votes récents soulignent l’aggravation des divisions. En mars, le conseil d’administration a approuvé la demande de Morgan Stanley visant à restructurer ses activités européennes malgré les objections de Michael Barr, Lisa Cook et Philip Jefferson, lors d’un vote divisé très rare qui a également marqué la première dissidence de Philip Jefferson.

L’année dernière, Lisa Cook s’était également opposée à la version finale d’une règle sur l’effet de levier qu’elle avait initialement votée, estimant qu’elle réduisait trop fortement les fonds propres.

“Lisa Cook et Philip Jefferson disposent d’une grande influence”, a déclaré Jeremy Kress. “La question est de savoir s’ils choisissent de s’en servir.”