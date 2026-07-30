Pourquoi les Américains louent moins de voitures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La réduction des stocks permet aux constructeurs automobiles de moins recourir aux mesures incitatives

* Les concessionnaires affirment que le coût plus élevé des renouvellements de contrats de location affaiblit la fidélité des clients et réduit la fréquentation

* Selon Edmunds, la baisse du nombre de rendements de contrats de leasing a contribué à faire grimper de 43 % les prix des voitures d'occasion de trois ans

par Kalea Hall

Le leasing automobile a reculé aux États-Unis ces dernières années, freinant ce qui constituait depuis longtemps la solution privilégiée par de nombreux acheteurs pour acquérir un véhicule neuf.

Avant la pandémie, le leasing représentait environ 30 % du marché américain des véhicules neufs, selon le cabinet d’études JD Power. Ce pourcentage est tombé à 17 % pendant la pénurie de voitures qui a suivi la pandémie, et le leasing ne s’est toujours pas complètement redressé: au premier semestre 2026, les contrats de leasing représentaient 23 % des ventes de voitures neuves.

L’une des principales raisons de ce recul: les constructeurs automobiles se sont montrés plus avares, peu enclins à proposer les faibles mensualités qui, historiquement, incitaient les acheteurs à opter pour la location longue durée. Les clients qui renouvellent leur contrat à la fin de celui-ci se voient souvent proposer, pour leur prochain contrat, des mensualités supérieures de quelques centaines de dollars.

« Le client souhaite toujours opter pour la location longue durée », explique David Ferraez, concessionnaire General Motors

GM.N dans le New Jersey. « Le grand défi consiste à amener le client à accepter des mensualités nettement plus élevées. »

Le recul de la location longue durée a contribué à aggraver la crise d’accessibilité financière pour les acheteurs de voitures aux États-Unis et a freiné le retour des clients chez les concessionnaires. L’absence de contrats de location bon marché a poussé certains acheteurs à allonger la durée de leur crédit, parfois jusqu’à sept ans.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES RÉDUISENT LES OFFRES DE LOCATION ABORDABLES

Lorsqu’un acheteur prend une voiture en leasing, il effectue des mensualités, généralement sur trois ans, et à la fin de cette période, il peut racheter le véhicule à un prix de revente prédéterminé. S’il ne le fait pas, la banque – souvent la société de financement du constructeur automobile – reprend le véhicule.

La location longue durée permet généralement aux acheteurs de bénéficier de mensualités moins élevées que dans le cadre d’un achat financé. Pour les constructeurs automobiles, les contrats de location sont généralement moins rentables, mais ils contribuent à stimuler les livraisons de véhicules neufs et à fidéliser une clientèle régulière.

Le leasing est particulièrement prisé par les acheteurs de voitures de luxe qui apprécient les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux designs.

Mais les constructeurs automobiles ont tiré une leçon de la pénurie de véhicules survenue entre 2021 et 2023, due à une pénurie de puces électroniques: en réduisant les stocks des concessionnaires, on limite le recours aux remises et autres incitations, y compris les offres de leasing.

Cette nouvelle approche, combinée à la hausse des taux d’intérêt observée ces dernières années, signifie que les clients optant pour la location longue durée paient davantage.

Les contrats de location offrent toujours des mensualités moins élevées: la moyenne est d’environ 650 dollars par mois, contre 800 dollars pour le financement d’un véhicule neuf, selon JD Power.

Mais « elles sont encore loin d’être aussi avantageuses qu’auparavant », a déclaré Ivan Drury, directeur des analyses chez Edmunds, un site spécialisé dans l’achat de voitures.

Le recul de la location longue durée explique également en partie pourquoi 23 % des achats de véhicules neufs au deuxième trimestre ont été financés par des prêts de 84 mois (ou de sept ans), selon les données d’Edmunds.

Honda 7267.T a enregistré une augmentation des prêts d’achat sur 84 mois. Le taux global de leasing du constructeur automobile reste supérieur à la moyenne du secteur, à 26 % au deuxième trimestre, mais il est inférieur aux chiffres d’avant la pandémie.

« Le leasing était autrefois une option plus abordable. Ce n’est peut-être plus toujours le cas », a déclaré Lance Woelfer, vice-président des ventes automobiles chez Honda.

LE RECUL DU LEASING PÉNALISE LE MARCHÉ DE L’OCCASION

La baisse des contrats de location a été source de frustration pour certains concessionnaires, qui apprécient généralement ce mode de financement car les durées de trois ans garantissent un flux régulier de clients fidèles.

Les concessionnaires indiquent que les clients sont rebutés lorsqu’ils découvrent une offre de leasing dont les mensualités sont de 100 à 200 dollars plus élevées que ce qu’ils payaient auparavant.

Chez le concessionnaire Volkswagen VOWG.DE de John Luciano à Amarillo, au Texas, la location longue durée représente environ 30 % de son activité de vente de véhicules neufs — contre 65 % en 2022. Il explique que les clients rechignent à payer ces mensualités plus élevées. Par exemple, la location d’un SUV Atlas coûte 130 dollars de plus par mois qu’il y a quelques années.

« Cela entraîne de nombreuses défections », a déclaré Luciano, le propriétaire de la concession.

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré: « La marque reste pleinement engagée en faveur de la location longue durée et comprend l’importance que celle-ci revêt pour la fidélisation et les ventes futures de nos produits. »

Le recul du leasing a également pesé sur une source d’approvisionnement clé du marché de l’occasion, car les véhicules restitués à l’issue d’un contrat de leasing sont généralement transférés vers le parc de véhicules d’occasion d’un concessionnaire. Les voitures d’occasion se font rares depuis la pandémie, ce qui fait grimper les prix.

Le prix de vente moyen d’un véhicule d’occasion de trois ans a augmenté de 43 % par rapport à la période précédant la pandémie, en raison de la baisse du volume des véhicules en fin de contrat de location, selon les données d’Edmunds.

« Si l’on examine le coût élevé des véhicules d’occasion, cela s’explique en partie par le nombre très limité de contrats de leasing », a déclaré Drury, d’Edmunds.