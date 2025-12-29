Pourquoi la hausse du prix des mémoires vives informatiques est une menace pour l’économie européenne

Le prix de la mémoire vive est en train d'exploser avec des conséquences encore difficiles à mesurer (crédit : Adobe Stock, image générée par IA)

Les mémoires vives de type RAM sont des composants essentiels des produits électroniques et informatiques. Leur prix a fortement augmenté ces dernières semaines. Pour certains d'entre-eux, le prix a même été multiplié par quatre ou cinq en quelques semaines. Comment expliquer cette évolution ? Quel impact cela pourrait-il avoir sur le prix des ordinateurs, mais aussi sur l'inflation ou sur le développement de l'intelligence artificielle ? Les économies européennes seront-elles atteintes ? Julien Pillot répond à nos questions.

The Conversation : Pourquoi assiste-t-on depuis quelques semaines à une forte hausse du prix des mémoires vives ?

Julien Pillot : La hausse des prix concerne certains types de mémoires vives (RAM), qui constituent un ensemble beaucoup plus large. C'est l'évolution du prix de la DDR5 et la HBM3 qui inquiète de nombreux analystes actuellement. Pour comprendre les évolutions en cours, il faut avoir en tête que ces formats de mémoire vive sont essentiels à deux usages : la DDR5 est utilisée pour faire fonctionner l'ensemble de nos équipements informatiques et électroniques grand public, à des fins notamment de bureautique ou de gaming, quand la HBM est destinée aux supercalculateurs, essentiellement à des fins d'entraînement des intelligences artificielles (IA). Or, sur ce dernier point, nous observons une accélération sensible de la demande, en lien avec le vif engouement pour l'IA depuis deux ans et la construction de centres de données qui va de pair. Cette pression très forte de la demande explique le phénomène, suivant les canons de l'économie : quand la demande augmente et que l'offre ne suit pas, le prix croît. C'est d'autant plus vrai que cette croissance ne pouvait être que très imparfaitement anticipée, et que le secteur des composants informatiques connaît très souvent des cycles de surproduction/sous-production plus ou moins courts.

Quel impact cela peut-il avoir ?

L'augmentation des coûts de fourniture est une chose, mais il y a également un risque que les délais de production s'allongent, et que les prix des produits finis augmentent pour le grand public. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut avoir en tête que la production est principalement le fait de trois entreprises : les Coréens SK Hynix et Samsung d'une part, et l'Américain Micron d'autre part. Cet oligopole très concentré réalise près de 93 % de la production mondiale. Pour faire face à la croissance de la demande, ils doivent puiser dans leurs stocks, mais surtout augmenter leur capacité de production, ce qui veut dire très concrètement construire de nouveaux sites ou agrandir les sites existants. Outre que créer de nouvelles unités de production prend du temps, cela représente aussi un important investissement.

Ces acteurs sont donc placés devant un dilemme : la hausse de la demande sera-t-elle suffisamment durable pour justifier ces investissements ? Rien ne serait pire pour ces acteurs que de se retrouver, à terme, avec des surcapacités de production qui, non seulement s'avèreraient difficiles à amortir, mais en outre pourraient créer un choc déflationniste sur leur production, comme cela s'est vu en 2022-2023 avec le ralentissement de la demande. C'est un cas classique en économie industrielle qui explique aussi pourquoi les trois géants de la mémoire vive limitent leurs plans d'expansion.

Cet accroissement de la demande n'était-il pas prévisible ?

L'accélération exponentielle, depuis 2023-2024, et l'avènement de ChatGPT ont surpris beaucoup de monde. Cet «effet blast» a eu pour principale conséquence le fléchage d'une quantité colossale de fonds vers le développement de l'IA et, par conséquent, vers les composants critiques des architectures essentielles à leur entraînement. Ce qui explique autant la valorisation record d'une entreprise comme Nvidia qui fournit les GPU [processeurs graphiques], que la hausse de la demande, et donc des prix, de la mémoire vive.

Ce mouvement a été d'autant plus fort que, dans le même temps, les autres véhicules d'investissement, comme la blockchain ou le métavers, marquaient une pause, voire s'effondreraient.

Si la situation à court terme est favorable aux producteurs de RAM qui bénéficient à plein de l'effet-prix qui résulte de l'accélération de la demande (SK Hynix, le fournisseur de Nvidia, aurait même déjà écoulé la totalité de sa production prévue pour 2026), elle nécessite néanmoins de pouvoir offrir au marché ce qu'il demande, car une pénurie durable ne profite à personne. Raison pour laquelle ils ont réagi.

En quoi a consisté leur réaction justement ?

En adaptant leur outil de production. Ils se sont focalisés sur la production des mémoires vives les plus demandées, quitte à en délaisser d'autres. Mais à un moment, on arrive au bout des capacités d'adaptation des acteurs, ce qui explique les goulets d'étranglement, par exemple sur les DDR5, les producteurs favorisant les mémoires HBM qui offrent de meilleures marges. Mais, retour de bâton, le goulet d'étranglement sur la DDR5 est tel que les producteurs envisagent désormais de la privilégier. Il faut dire que les perspectives de profits sont très alléchantes.

Quelles conséquences concrètes va avoir cette adaptation sur les prix à court terme ? Et surtout, comment cela va se traduire pour le consommateur final ?

C'est très très difficile à dire, car répondre à cette question revient à poser un problème avec beaucoup d'inconnues. Certains analystes tablent sur une augmentation de 20% du prix des smartphones, mais ces conclusions me paraissent prématurées. Les facteurs d'incertitude sont bien trop nombreux pour être si catégorique.

L'impact va, en effet, dépendre des décisions prises par les entreprises, et des marges de manœuvre dont elles disposent… Nous avons déjà évoqué le dilemme qui concerne les producteurs de RAM. Leurs arbitrages à court terme seront déterminants dans les mécanismes de fixation des prix pour les différents types de RAM. Les autres inconnues concernent la demande, notamment celle qui émane des acteurs de l'électronique grand public.

À court terme, et à périmètre constant (stabilité de la demande et des prix des autres composants), la hausse du prix des mémoires vives augmente leurs coûts de production. Quant aux goulets d'étranglement, ils peuvent ralentir les cadences de livraison des composants, et donc allonger les délais de production et/ou réduire les quantités de produits finis produites. Avec des répercussions évidentes sur leur trésorerie.

Pour savoir l'impact sur le consommateur final, tout va dépendre de la capacité autant que la volonté des entreprises à répercuter ou non cette hausse sur leurs clients. Chaque entreprise va prendre sa décision en fonction de sa situation concurrentielle et financière propre, en arbitrant entre sa trésorerie et le risque de perdre des parts de marché. Une entreprise en position de force peut décider de répercuter la hausse. Une autre confrontée à une forte concurrence sera tentée de maintenir les prix actuels aussi longtemps que possible, et donc de rogner ses marges.

Autre facteur qui va jouer : l'évolution des prix des autres composants. Les produits électroniques sont complexes. Ils sont l'assemblage d'un tas de composants dont les prix varient indépendamment les uns des autres. Il est possible que, tandis que le prix de la RAM augmente, celui d'autres éléments baisse, ce qui peut permettre à un assembleur de faire une péréquation.

Enfin, la hauteur de gamme des produits finis va également jouer un rôle très important dans les arbitrages des producteurs. Sur les produits bas de gamme, il est probable que les producteurs soient peu incités à répercuter la hausse des coûts, car le consommateur est très sensible au prix. À l'inverse, pour du haut de gamme, l'entreprise retrouve des marges de manœuvre, car le prix n'est pas le critère de choix déterminant. Une entreprise, comme Samsung, qui couvre toutes les gammes de produits peut également jouer une péréquation en acceptant de réduire ses marges sur les produits d'entrée de gamme, et de «se rattraper» – au moins en partie – sur les produits haut de gamme.

Sans même évoquer les impacts imputables aux décisions de politique commerciale, ou d'éventuels chocs exogènes tels que celui qui avait frappé la production de disques durs en 2011-2012, tous ces éléments mis bout à bout font qu'il est déjà très difficile d'avoir une vue d'ensemble des répercussions macro-économiques de la hausse du prix, tant l'impact global dépend d'une infinité de décisions micro locales.

Ces mémoires vives sont utilisées pour les modèles d'IA. En renchérissant les coûts liés à l'entrainement des LLM, la hausse du prix des mémoires vives peut-elle dégrader la rentabilité attendue des investissements dans le secteur et, de fait, entrainer une correction boursière des valeurs de l'IA ?

Tout va dépendre des arbitrages des acteurs, et notamment des producteurs de mémoire vive. Vont-ils continuer ou non à favoriser la production des mémoires vives pour l'IA, les fameuses HBM ? Il pourrait aussi y avoir une bascule à moyen terme qui aboutirait à un ralentissement du rythme de développement de l'IA, le temps de digérer les investissements colossaux réalisés jusqu'ici. Pour quelles raisons ? Des pressions venant de la société ou des actionnaires. Ces derniers voient bien que la croissance de l'IA consomme beaucoup de cash, et s'inquiètent de perspectives de monétisation qui sont soit plus lointaines, soit moins importantes que celles promises par les acteurs de la tech.

Certains investisseurs pourraient bien être tentés de pousser les entreprises à se réorienter vers des projets moins gourmands en capacité de calcul, qui nécessitent moins d'énergie et de cash. À moins que ce ne soit les dirigeants d'entreprise eux-mêmes qui fassent ce choix par volonté à la fois de préserver leur trésorerie et de trouver des modèles peut-être plus frugaux, plus spécialisés et mieux adaptés aux besoins réels des acteurs du marché. Dans un cas comme dans l'autre, cela aurait un effet sur la demande de RAM. Cela ne reste qu'un scénario. En revanche, il me semble raisonnable d'estimer que tôt ou tard les gros argentiers de l'IA vont réclamer des éléments de preuve d'un possible retour sur investissement, ce qui poussera les entreprises spécialisées à chercher à réduire leurs coûts.

Avec cette explosion du prix de la mémoire vive, l'Europe est-elle en train de se découvrir une nouvelle dépendance technologique ?

Oui, les Européens se retrouvent encore une fois dans une extrême dépendance pour des biens d'une importance cruciale, stratégique et même vitale. Nous ne sommes pas complètement absents de l'industrie des semi-conducteurs – l'Europe compte même deux champions, avec ASML pour la fabrication d'équipements, et STMicroelectronics pour la fabrication de puces –, mais pour ce qui concerne la mémoire vive, nos entreprises sont totalement dépendantes des exportations de la Corée du Sud ou des États-Unis, deux pays avec lesquels il vaut mieux avoir de bonnes relations. Le déficit commercial européen pour les semi-conducteurs atteint 10 milliards à 20 milliards de dollars (entre 8,5 milliards et 17 milliards d'euros) par an !

Nous commençons à prendre conscience de nos dépendances multiples. L'European Chips Act (ECA) a été une première réaction qui vise à couvrir 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs. Une entreprise comme STMicroelectronics est bien placée, mais elle est absente du segment des mémoires vives. Il faudrait maintenant élargir le champ de l'ECA à ces composantes vitales de l'économie numérique. Le plus vite sera le mieux, car, vous l'aurez compris, ces composants électroniques ont acquis une dimension critique pour l'ensemble de l'économie qui se numérise à marche accélérée.

Propos recueillis par Christophe Bys

Julien Pillot est enseignant-Chercheur en Economie, INSEEC Grande École