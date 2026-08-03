Pourquoi la Fed fait-elle autant bouger les marchés ?

Si vous entendez souvent parler de la Fed mais que vous n'avez jamais vraiment compris ce que c'était, comment elle fonctionnait ni pourquoi les investisseurs surveillaient chacune de ses décisions, vous êtes au bon endroit.

Avant de commencer, un peu d'histoire. La Réserve fédérale, appelée "Fed", est la banque centrale des Etats-Unis. C'est l'équivalent de la Banque Centrale européenne (BCE) pour nous. Créée en 1913, elle est chargée de la politique monétaire du pays et de la stabilité du système financier.

Concrètement ce n'est pas la Fed qui fixe les taux d'emprunt immobilier ni le rendement d'une obligation. Mais en décidant des taux d'intérêt à court terme, elle influence toute l'économie.

Une institution à trois étages

Quand vous voyez le terme Fed dans les médias, c'est en réalité un système composé de trois institutions : le Conseil des gouverneurs, les douze banques régionales et le Federal Open Market Committee (FOMC).

Le Conseil des gouverneurs supervise l'ensemble du système.

Les douze banques régionales sont réparties sur le territoire américain et font remonter des informations sur la situation des différentes régions (activité des entreprises, marché du travail, crédit, consommation...).

Le FOMC est chargé de prendre les principales décisions de politique monétaire. Lorsqu'on entend que "la Fed a relevé ses taux", c'est en réalité le FOMC qui a tranché.

Le FOMC compte douze membres votants : les sept gouverneurs, le président de la Fed de New York et quatre présidents parmi les onze autres banques régionales (qui disposent d'un droit de vote à tour de rôle). Le comité se réunit huit fois par an, environ toutes les six semaines.

Pendant ces réunions, le comité passe en revue l'ensemble des indicateurs économiques. Puis ils débattent de l'orientation de la politique monétaire. Relever les taux pour freiner l'inflation ? Les maintenir pour observer les effets des décisions précédentes ? Ou les abaisser pour soutenir une économie qui ralentit ?

Le vote est suivi de la publication d'un communiqué, puis d'une conférence de presse. C'est là que chaque formulation prend de l'importance. Les investisseurs comparent le texte au précédent, mot par mot, pour détecter le moindre changement de ton.

Si vous suivez l'actualité des marchés, vous avez sûrement entendu les analystes parler des hawkish (faucons) ou dovish (colombes). Dans le jargon des marchés, les banquiers les plus préoccupés par l'inflation sont qualifiés de faucons, ils maintiennent une politique plus restrictive. Alors que les colombes accordent plus d'importance au soutien de l'activité et de l'emploi et sont plus favorables à une politique accommodante.

Deux objectifs difficiles à concilier

Pour comprendre les décisions de la Fed, il faut revenir à ses deux missions : favoriser un niveau maximal d'emploi et assurer la stabilité des prix. Ces deux objectifs constituent le double mandat de la Fed.

C'est également la principale différence avec la BCE. La BCE a un mandat principal axé sur la stabilité des prix alors que la Fed doit constamment jongler entre le soutien à l'économie et la maîtrise de l'inflation.

La stabilité des prix ne signifie pas que le prix du BigMac ne va jamais augmenter. La Fed considère qu'une inflation de 2% sur le long terme est compatible avec une économie saine.

L'objectif d'emploi maximal est plus difficile à mesurer. Il n'existe pas de taux de chômage magique à atteindre. Elle tente de maintenir un marché du travail dynamique sans provoquer une accélération excessive des salaires et des prix.

Les deux objectifs évoluent souvent dans la même direction. Lorsqu'une économie entre en récession, le chômage augmente et l'inflation a tendance à ralentir. La Fed peut alors réduire ses taux pour soutenir l'emploi et les prix.

Mais la situation se complique lorsque les deux objectifs ne s'alignent pas. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec le conflit au Moyen-Orient. La fermeture du détroit d'Ormuz a poussé le Brent au-dessus de 90 USD. Cette hausse du pétrole se reflète immédiatement sur les prix à la pompe, réduit le pouvoir d'achat des ménages et pèse sur la croissance. La Fed se retrouve alors face à un dilemme : combattre l'inflation en maintenant des taux élevés, au risque de ralentir l'économie, ou soutenir l'activité au risque de laisser la hausse des prix s'installer.

Le taux directeur, principal levier

Le principal outil du FOMC est la fourchette cible du taux des fonds fédéraux (fixée par exemple entre 5,25% et 5,50%). C'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles leurs réserves au jour le jour, détenus auprès de la banque centrale.

Lorsque la Fed relève ses taux, le financement devient plus cher pour les banques. Cette hausse se transmet ensuite aux crédits immobiliers, aux cartes de crédit et aux emprunts des entreprises.

Imaginez une entreprise qui hésite à construire une nouvelle usine. Si elle peut emprunter à 3%, son projet sera rentable. A 7%, elle décide de le reporter. Même logique pour un ménage qui souhaite acheter une maison.

A l'inverse, une baisse des taux facilite l'accès au crédit. Elle peut relancer l'immobilier, les investissements et la consommation, mais aussi pousser les investisseurs à prendre plus de risques.

Les effets ne sont cependant pas immédiats. Il faut plusieurs trimestres avant qu'une décision monétaire se voit vraiment dans l'économie.

Quand les taux ne suffisent plus

Lorsque les taux sont déjà très faibles ou que les marchés financiers traversent une crise, la Fed peut utiliser son bilan.

Dans le cadre du quantitative easing (QE), elle achète massivement des obligations. Cette demande soutient leur prix et contribue à faire baisser les taux à long terme.

Pendant le Covid, la Fed a réduit ses taux et acheté des actifs afin d'éviter la paralysie de l'économie et la crise financière généralisée.

Le processus inverse s'appelle le quantitative tightening (QT). La banque centrale réduit progressivement la taille de son bilan en laissant arriver à échéance certains titres sans les remplacer. Elle retire ainsi une partie de la liquidité injectée.

Le QE est généralement considéré comme faisant partie d'une politique accommodante, alors que le QT contribue à un resserrement des conditions monétaires. Mais leurs effets sont plus difficiles à mesurer que ceux d'une simple hausse ou baisse des taux directeurs.

Parler, c'est agir

La banque centrale peut aussi influencer les marchés en donnant des indications sur ses intentions futures. C'est ce que l'on appelle la forward guidance. Si la Fed laisse entendre que ses taux resteront élevés plus longtemps que prévu, les investisseurs peuvent immédiatement revoir leurs anticipations, entraînant une hausse des rendements obligataires ou une baisse des actions, avant même qu'une décision soit prise.

Depuis son arrivée à la tête de la Fed, Kevin Warsh cherche au contraire à moins guider les marchés. Lors de sa première conférence de presse en juin 2026, il a déclaré que "la forward guidance n'est pas un business dans lequel nous devrions être".

Quatre fois par an, le FOMC publie également ses projections économiques et de taux, sous forme de points sur un graphique : le dot plot. La médiane de ces points donne aux investisseurs une indication sur la trajectoire anticipée par les membres du comité.

Pourquoi les actions réagissent-elles autant ?

Pour estimer la valeur d'une action, les investisseurs actualisent les bénéfices ou les flux de trésorerie que l'entreprise pourrait générer à l'avenir. Plus les taux sont élevés, moins ces bénéfices futurs ont de valeur.

Une entreprise technologique comme Tesla qui promet des profits dans dix ans sera plus sensible à une hausse des taux qu'un groupe comme Coca-Cola, déjà très rentable et distribuant des dividendes.

Des taux élevés peuvent aussi réduire les résultats des entreprises en augmentant le coût de leur dette et en ralentissant la demande de leurs clients. Au même moment, les obligations offrent des rendements plus attractifs. Pourquoi prendre beaucoup de risques en Bourse lorsqu'une obligation sûre offre déjà un rendement intéressant ?

Une baisse des taux n'est toutefois pas toujours une bonne nouvelle. Si la Fed les réduit parce que l'inflation revient calmement vers 2%, les investisseurs peuvent s'en réjouir. Mais si elle les abaisse dans l'urgence parce que l'économie s'effondre, c'est beaucoup moins rassurant.

Quand les bonnes nouvelles deviennent mauvaises

Les investisseurs ne se contentent pas d'attendre les réunions de la Fed, ils cherchent en permanence à anticiper ses prochaines décisions à travers les statistiques économiques.

Une inflation plus faible que prévu peut faire monter les actions parce qu'elle signifie souvent baisse des taux. Alors que de fortes créations d'emplois peuvent provoquer un recul des marchés si cela laisse penser que la banque centrale maintiendra une politique restrictive.

C'est comme ça qu'une bonne nouvelle pour l'économie peut devenir une mauvaise nouvelle pour la Bourse.

Les marchés réagissent surtout à l'écart entre les données publiées et ce qu'ils avaient anticipé. Une inflation élevée ne fera pas chuter les actions si elle était attendue. En revanche, un chiffre même légèrement supérieur aux prévisions peut modifier toute la trajectoire supposée des taux.

La banque centrale du monde

Si la Fed suscite autant d'attention chez les investisseurs du monde entier, c'est parce que son impact dépasse les frontières américaines.

Les Etats-Unis sont la première économie mondiale et le dollar est la monnaie de réserve internationale. Lorsqu'elle modifie ses taux, la Fed attire ou fait fuir les capitaux de la planète entière et dicte le rythme des marchés. La BCE et les autres banques centrales ne peuvent pas ignorer ses mouvements. Si les taux américains sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, le dollar s'apprécie, ce qui augmente le coût des importations pour le reste du monde.

L'actualité vient le confirmer. La semaine dernière, la Fed a vendu des euros pour acheter des yens dans le cadre d'une intervention coordonnée avec le Japon, afin de soutenir la monnaie japonaise tombée à son plus bas niveau depuis quarante ans.