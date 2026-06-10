Pourquoi l'introduction en bourse retentissante de SpaceX pourrait être un nouveau coup dur pour les cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs particuliers semblent réorienter leurs fonds des cryptomonnaies vers SpaceX et les prochaines introductions en bourse dans le domaine de l'IA

* Les actions spéculatives liées à l'IA attirent la même catégorie d'investisseurs qui s'intéressent aux cryptomonnaies

* Les cryptomonnaies subissent une pression supplémentaire due à la récente vague de ventes de bitcoins et aux sorties de fonds des ETF

* Les analystes estiment que la hausse des taux d'intérêt et le succès des introductions en bourse rendent la reprise des cryptomonnaies incertaine à court terme

par Hannah Lang

L'introduction en bourse très attendue de SpaceX, d'une valeur de 75 milliards de dollars , qui devrait être la plus importante de l'histoire, risque de maintenir les prix des cryptomonnaies au plus bas, alors que les investisseurs particuliers attirés par les actions nouvelles et risquées du secteur de l'intelligence artificielle se précipitent pour en profiter. La société de fusées et de communications par satellite du milliardaire Elon Musk – qui a fusionné avec sa start-up d'IA xAI plus tôt cette année – devrait atteindre une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars, déclenchant une frénésie à Wall Street et dans les médias. La société a réservé jusqu'à 30 %, soit 22,5 milliards de dollars, de ses actions aux investisseurs particuliers, ont rapporté Reuters et d'autres médias , une initiative rare pour une introduction en bourse de grande envergure, traditionnellement dominée par les investisseurs institutionnels. Cela a contribué à une rotation hors des actifs à risque tels que les cryptomonnaies, les investisseurs particuliers et autres libérant des liquidités pour acheter des actions de SpaceX, ainsi que pour les introductions en bourse très attendues d’OpenAI et d’Anthropic qui devraient suivre cette année, ont déclaré des analystes et des dirigeants du secteur des cryptomonnaies. Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, s'échangeait dernièrement près du seuil des 60 000 dollars, en baisse d'environ 52 % par rapport à son plus haut historique de 126 223 dollars atteint en octobre.

“La crypto-monnaie est une source de financement pour une grande partie de cela”, a déclaré Spencer Hallarn, responsable mondial des opérations de gré à gré chez GSR, une société de trading de crypto-monnaies et un fournisseur de liquidités. “Nous devons trouver 75 milliards de dollars pour cette introduction en bourse, et cet argent doit bien venir de quelque part.” Avec SpaceX, Musk a relancé les voyages spatiaux, transformant l'exploration cosmique en activités florissantes, mais il envisage une opportunité encore plus grande dans le développement de l'IA pour les entreprises. Le prospectus de l'introduction en bourse de SpaceX montre que l'entreprise n'est globalement pas rentable, et sa valorisation élevée repose sur des années de croissance rapide alimentée par son projet de devenir un géant de l'IA , en plus d'autres ambitions futuristes telles que les missions sur Mars et le lancement de centres de données d'IA dans l'espace. Cela en fait le type de pari risqué et spéculatif sur l'IA qui séduit la même cohorte d'investisseurs particuliers qui animent le sentiment sur les marchés des cryptomonnaies, ont déclaré des dirigeants du secteur des cryptomonnaies.

“Une introduction en bourse de SpaceX risquerait de détourner des capitaux de la cryptomonnaie, du moins au début. Les deux se disputent le même vivier de capitaux à risque”, a déclaré Thomas Puech, directeur général de la société de trading de cryptomonnaies INDIGO, ajoutant que par rapport à la cryptomonnaie, l'IA est “le "trade" le plus "sexy" du moment”.

LE PIRE MOMENT POUR LES CRYPTOMONNAIES

L'entrée en bourse de SpaceX prévue vendredi sur le Nasdaq ne pouvait pas tomber à un pire moment pour les cryptomonnaies. Le bitcoin a chuté de 15 % la semaine dernière , sa plus forte baisse depuis novembre 2022, lorsque la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX s'est effondrée.

Pour aggraver la situation, Strategy MSTR.O de Michael Saylor, la plus grande entreprise détentrice de bitcoins qui s'est montrée résolument optimiste à l'égard de la cryptomonnaie pendant des années, a révélé la semaine dernière avoir vendu une partie de ses avoirs pour la première fois depuis 2022.

“Il est vraiment en perte de vitesse auprès des investisseurs”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation, dans une note de recherche, ajoutant que le bitcoin avait perdu de son attrait et de sa nouveauté aux yeux de nombreux investisseurs. “L'engouement suscité par l'introduction en bourse de SpaceX n'aide pas non plus.”

Les cryptomonnaies ont grimpé en flèche après l'arrivée au pouvoir de l'administration pro-crypto du président américain Trump, mais les cours ont chuté en octobre lorsque Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane à la Chine, et peinent depuis à se redresser. Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs .SOX , quant à elles, ont bondi de 170 %. Les sorties de fonds des ETF cryptos ont également grimpé en flèche, atteignant plus de 2 milliards de dollars en mai, a déclaré Sui Chung, directeur général du fournisseur d’indices cryptos CF Benchmarks, qui fournit l’indice à plusieurs de ces ETF. Ces produits, lancés pour la première fois en 2024, avaient à leurs débuts stimulé les prix des cryptomonnaies et la participation des institutionnels sur le marché.

“De toute évidence, une partie des fonds qui ont quitté le marché des cryptomonnaies se dirige vers le marché boursier”, a-t-il déclaré, tout en précisant qu’il n’y avait aucun moyen d’être certain qu’ils iraient directement vers SpaceX. Avec d'autres introductions en bourse très attendues en perspective et des anticipations croissantes du marché quant à une possible hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année, ce qui pourrait pousser les investisseurs vers des actifs plus sûrs et générateurs de rendement, il est difficile d'envisager une reprise rapide des cryptomonnaies, a déclaré Spencer Hallarn.

“Il est vraiment difficile d'entrevoir des vents favorables significatifs”, a-t-il déclaré.