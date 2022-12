Pourquoi l’action Elior est-elle aussi en vue à la Bourse de Paris ?

(Crédits photo : Unsplash - Shaun Smith Milne )

Café de la Bourse s'est intéressé à Elior qui a récemment attiré l'attention des investisseurs à la Bourse de Paris. Après une flambée de son cours à l'annonce de bonnes perspectives (+10 %), le cours de l'action Elior a brutalement chuté vendredi 25 novembre 2022 de 5,9 %. Dans tous les cas, Elior ne laisse personne indifférent en ce moment. Décryptage de l'actualité autour du titre Elior et des opportunités d'investissement que cette société représente.

Elior affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et de nouvelles perspectives qui rassurent les investisseurs

Le spécialiste français de la restauration collective Elior a dépassé les prévisions de ventes lors de sa publication des résultats mercredi 23 novembre 2022 et prévoit un retour rapide à une croissance rentable après des pertes pour la troisième année consécutive.

Le titre Elior a grimpé de plus de 10 % le jour de l'annonce.

À l'instar de ses homologues Compass et Sodexo, Elior renégocie ses tarifs et ses accords avec ses fournisseurs, limite ses coûts et réduit ses menus pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Le troisième plus grand restaurateur d'Europe a déclaré avoir renégocié 67 % de ses contrats au 30 septembre 2022. En France, seulement 20 % des augmentations de prix totales ont été reflétées dans les résultats annuels, principalement en raison de négociations plus complexes avec les clients du secteur public. La directrice de la communication d'Elior, Anne-Laure Descleves a précisé que le groupe demandait une augmentation moyenne des prix de 9 % (voire de 15 % dans certains cas).

Elior a enregistré un chiffre d'affaires de 4,45 milliards d'euros pour l'exercice clos fin septembre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,38 milliards, tandis que sa perte nette ajustée (EBITDA) s'est réduite à 48 millions, conformément aux estimations.

La société Elior prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 8 % pour l'exercice 2022/2023 avec une marge d'EBITDA ajustée positive comprise entre 1,5 % et 2 % l'année prochaine – et supérieure aux niveaux pré-pandémiques en 2024. Son PDG, Bernard Gault, a déclaré qu'Elior gagnait des clients et a souligné un taux de rétention record de 93,2 %.

Elior et son actionnaire Derichebourg réfléchissent à un rapprochement

Le groupe de restauration collective Elior est en pourparlers sur un potentiel rapprochement avec son principal actionnaire Derichebourg pour consolider son bilan dans un contexte de fortes pressions inflationnistes, a rapporté Bloomberg. Aucune des deux parties n'a souhaité commenter à ce stade.

Néanmoins, le PDG du groupe Elior, Bernard Gault, a déclaré qu'Elior était sur le point de finaliser ses options stratégiques dans les prochaines semaines.

« La revue des options stratégiques annoncée le 4 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines. Le conseil d'administration finalise l'examen de plusieurs scénarios en vue de choisir celui qui optimisera le positionnement stratégique du groupe et améliorera sa situation financière », a-t-il dit dans un communiqué.

Selon Bloomberg, ce rapprochement viserait à transférer les actifs de la branche service de Derichebourg à Elior en échange d'une augmentation de sa participation à environ 24 % de son capital.

Rappelons que Derichebourg a porté sa participation dans Elior à 19,6 % cette année, devenant ainsi le premier actionnaire du groupe. Elior envisage également d'autres options, notamment l'augmentation de son capital et la vente d'unités dans des pays comme l'Italie et le Royaume-Uni. Par ailleurs, selon Bloomberg, Derichebourg n'a pas l'intention de faire une offre d'achat à l'ensemble du groupe.

Est-ce le moment d'acheter l'action Elior en Bourse ?

Il existait de nombreuses craintes autour de la santé financière d'Elior qui, après des épisodes difficiles de confinement lors de la crise sanitaire, voyait ses marges grignotées par l'inflation. L'action Elior avait d'ailleurs chuté de plus de 60 % depuis le début de l'année 2022 avant sa dernière publication.

C'est donc une bonne semaine pour les actionnaires d'Elior : même si les résultats sont assez mauvais dans l'ensemble, les investisseurs ont senti que le groupe Elior entreprenait de grands efforts pour revenir à la rentabilité et assainir son bilan.

Aujourd'hui, l'entreprise Elior est valorisée en Bourse 0,34x son chiffre d'affaires 2023, beaucoup moins par exemple que son rival Sodexo à 0,63x le chiffre d'affaires 2023. Une raison de surveiller de près les fluctuations actuelles de l'action Elior en Bourse pour potentiellement en profiter.

