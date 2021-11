Pourquoi investir en Bourse avec des ETF

(Crédits photo : Rawpixel - )

L'investissement en ETF ou tracker rencontre un franc succès tant du côté des institutionnels que des particuliers. Résultat : ils battent tous les records en termes de collecte et d'encours. Fin 2020, les encours de ces fonds indiciels atteignaient 7 736 milliards de dollars contre 6 194 milliards de dollars un an plus tôt. Quelles raisons expliquent cet engouement ? Pourquoi les ETF constituent un moyen attractif d'investir sur les marchés financiers ? Découvrez dans cet article 4 facteurs de réussite des ETF qui devraient vous inciter à acheter ce type de produits financiers, si ce n'est pas déjà fait.

Diversification maximale

Un atout des ETF, c'est la diversification à moindre coût permise par ce type d'actif. Les ETF permettent de se positionner sur les grands indices boursiers avec seulement quelques centaines d'euros (quand acheter tous les titres d'un indice coûterait plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros). Les ETF sectoriels permettent eux d'investir dans un panier de valeurs d'un même secteur pour s'exposer à un secteur sans être tributaire des fluctuations d'une ou deux valeurs. Les ETF obligataires ou les ETF traquant les cours de matières premières, comme l'or, le pétrole, ou le blé, permettent de s'exposer à d'autres classes d'actifs.

Un investisseur pourra donc avec quelques ETF se positionner sur l'ensemble des marché financiers. De plus, si l'on s'en tient au marché boursier, en acquérant une poignée d'ETF, l'investisseur pourra bénéficier d'une diversification numéraire, sectorielle et géographique !

Rappelons que la diversification est un élément essentiel dans un portefeuille boursier puisqu'elle tend à réduire le risque inhérent aux marchés financiers.

Frais réduits

Comme nous l'avons vu, l'achat d'un ETF sur un indice boursier est bien moins onéreux que l'achat de l'ensemble des valeurs qui composent l'indice. De plus, le coût d'acquisition est aussi moins élevé. Il nécessite le passage d'un seul ordre de Bourse contre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines selon les indices.

De plus, contrairement aux OPCVM gérés activement, les ETF présentent des frais de gestion très attractifs. Good Value For Money estime les frais de gestion annuels pour les ETF d'actions internationales à 0,39 % en moyenne au 22 juillet 2020. Quant aux frais des fonds traditionnels, ils sont eux supérieurs à 2,05 % en moyenne.

Accessibilité du produit

Les ETF sont accessibles via de nombreux supports d'investissement et d'épargne. Ainsi, vous pourrez investir dans des ETF depuis les enveloppes classiques de l'investissement en Bourse que sont le PEA et le compte-titres ordinaire, mais vous pourrez aussi investir dans des ETF depuis des produits patrimoniaux ou d'épargne retraite comme l'assurance-vie (via les unités de compte de votre contrat) ou encore le PER (via les unités de compte) afin de profiter des avantages fiscaux de ces enveloppes.

L'offre d'ETF des banques, des courtiers en Bourse et des assureurs tend à s'étoffer avec les années et il est désormais possible d'investir très facilement sur des trackers. Notez tout de même que la gamme d'ETF des PER et assurance-vie varie selon l'intermédiaire financier. Si vous désirez vous positionner mieux vaut en tenir compte au moment de choisir son contrat d'assurance-vie ou son PER.

Rappelons également qu'un ETF est un produit coté en Bourse, qui s'échange comme une action pendant les heures d'ouverture des marchés.

Rendement attractif sur le long-terme

Enfin et surtout, investir dans des ETF est un moyen de profiter du rendement hyper attractif des actions sur le long terme. L'immense majorité des ETF sont des fonds gérés passivement qui de ce fait présentent des frais de gestion faibles par rapport aux fonds gérés activement comme nous l'avons vu précédemment. Mais la gestion passive, aussi troublant que cela paraisse, présente généralement des performances bien supérieures à la gestion active.

Un ETF pourtant réplique son indice sous-jacent à la hausse comme à la baisse, sans chercher à battre cet indice ; alors qu'un OPCVM géré activement repose sur la sélection des actifs les plus performants, achetés au meilleur moment, afin de battre l'indice de référence. Et malgré cela, le constat est sans appel : sur les 10 dernières années, moins de 2 % des gérants d'actions internationales battent leur indice de référence selon le dernier baromètre Actif / Passif de Lyxor de mars 2021.

Pour toutes ces raisons, les ETF constituent pour un particulier un moyen particulièrement fiable, avantageux et accessible d'investir en Bourse afin de valoriser un capital dans la durée.