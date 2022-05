Pourquoi il faut acheter Kering

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Kering est un grand groupe de Luxe francais, qui regroupe des marques prestigieuses comme : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear.

Kering est un groupe résolument international : il a réalisé au cours de l'exercice 2021 des ventes de 17,6 Mds€ , qui se sont réparties entre l'Europe de l'Ouest (22,9%), le Japon (6%), l'Asie-Pacifique (37,9%), et l'Amérique du Nord (26,6%).

Le cours de Kering a subi une chute impressionnante depuis le point haut d'aout dernier (788€), car il cote actuellement 463€. Il a donc perdu en 9 mois plus de 40%... Ce traitement bousier nous semble particulièrement excessif.

Sentiment fondamental : favorable

En effet, au cours de cette période les prévisions des analystes financiers ont été révisés en hausse importante, comme le montre le graphique suivant.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Au terme d'une telle chute, le PER a forcément sensiblement baissé, et se retrouve aujourd'hui, à 13,2, au plus bas depuis 10 ans.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Relativement à l'indice général, il a perdu sa prime habituelle de plusieurs points. La communauté des analystes financiers demeure extrêmement favorable à l'action Kering, puisque le cours objectif est resté accroché autour de 750€ ; le potentiel du cours actuel est donc ainsi au plus haut historique, puisqu'il dépasse 60% !

Source : Factset et Valquant Expertyse

Sentiment digital : favorable

Par ailleurs, le sentient digital de Kering est particulièrement élevé : il vient de fortement progresser, et se retrouve à son plus haut !

Source : SESAMm et Valquant Expertyse

Comme l'activité digitale a fortement augmenté en parallèle, l'amélioration du sentiment digital est validée.

Source : SESAMm et Valquant Expertyse

Dans ce contexte de réputation digitale favorable, la hausse des cours est plus probable.

Vers une fin de la baisse ?

Le marché baissier est évéré, mais nos considérons que d'un point de vue technique le cours de Kering est en train d'approcher un support majeur particulièrement important, autour de 450€. Sur cette base, le cours de l'action pourrait rebondir…

Source : Factset et Valquant Expertyse

Enfin, nous considérons que la baisse récente est vraiment excessive par rapport au grand comparable LVMH…

Source : Factset et Valquant Expertyse

Nous sommes donc à l'achat sur Kering.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marche correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking

Valquant Expertyse est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche économique et financière.

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Swiss Life Gestion Privée est un gérant d'actifs qui pratique une gestion de conviction non indicielle

Un partenariat entre ces trois sociétés permet à Valquant Expertyse de conseiller le fonds ESG Valeuroselect (ISIN : FR0010734046), géré par Swiss Life Gestion privée. Le processus de gestion du fonds utilise les indicateurs digitaux mis à jour par SESAMm, et contextualisé par Valquant Expertyse. C'est une méthodologie « d'analyse intégrée » qui est mise en œuvre par l'équipe de gestion de Swiss Life Gestion privée.