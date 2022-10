Pourquoi faut-il acheter Dassault Aviation ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Dassault Aviation produit des avions militaires (Mirage et Rafale) et des avions civils (Falcon). L'activité du groupe Dassault Aviation est divisée en deux branches principales : l'aviation civile et militaire. La gamme des avions d'affaires Falcon représente 30 % de l'activité du groupe Dassault Aviation en 2019. Plus de 2.500 Falcon sont exploités dans le monde. Dassault Aviation occupe la position de no 3 mondial avec une part de marché de 15 % face au nouveau leader Américain Gulfstream Aerospace (filiale de General Dynamics) et son challenger Canadien Bombardier. L'aviation militaire, avec une position de 2e acteur européen, s'organise autour de deux avions de combat : Mirage 2000 et Rafale avec aussi un programme de drones militaires avec plus de 1 000 avions de combat en service dans 90 pays.

Les principaux actionnaires de Dassault Aviation sont au 31 décembre 2021 : la famille fondatrice Groupe industriel Marcel Dassault : 62,2 %, Flottant : 27,5 %, Airbus : 9,9 %. La capitalisation boursière est autour de 23 Mds EUR. Le groupe a été fondé en 1929 par Marcel Bloch et reste le dernier groupe d'aviation au monde détenu par la famille de son fondateur et portant son nom.

Sentiment technique : favorable

Dassault Aviation a réalisé une performance annuelle en Bourse de 6.42% depuis 10 ans (soit une performance totale de 85% dont 67% en plus-value et le reste en dividende réinvesti) contre 6.04% pour l'Euro Stoxx 50 et 18.2% pour Thalès ou 16.57% pour Airbus. On a donc un fort potentiel de rattrapage par rapport à ces valeurs comparables.

Nous considérons que d'un point de vue technique le cours de Dassault Aviation est dans un canal haussier long terme et à un prix raisonnable. Le prix a récemment testé ses moyennes mobiles à 4 ans et 10 ans pour rebondir fortement.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

Malgré la hausse récente, les cours actuels nous semblent encore offrir un point d'entrée attractif. Le cours de Dassault Aviation a sous-performé depuis 2014 par rapport aux comparables Thalès et Airbus sur dix ans glissant .

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.

Analyse fondamentale : favorable

La hausse récente de Dassault Aviation en bourse nous amène à nous poser la question : les cours actuels sont-ils encore proches du plancher actuariel de valorisation de cette action de croissance ? Nous avons effectué une analyse rapide de Dassault Aviation en gardant cette question à l'esprit.

Les derniers résultats semestriels témoignent de la forte progression du carnet de commande. Le Chiffre d'affaires ajusté est passé de 20.7 Mds EUR en juin 2021 à 34.0 Mds EUR en juin 2022 avec des prises de commande de 80 rafales aux Emirats Arabes Unis, 6 Rafale à la Grèce et 41 Falcon. L'Indonésie a signé un contrat pour 42 Rafale (6+36). Ce contrat entrera en vigueur à la réception du premier acompte et n'est donc pas dans le carnet de commandes au 30 juin 2022. Les travaux relatifs au contrat pour l'Eurodrone ont commencé. Dassault Aviation est en particulier responsable des commandes de vol et des communications de mission, en tant que sous-traitant d'Airbus Defence & Space. On peut aussi penser que les pressions actuelles du Gouvernement Français pour la création d'un pôle Européen de défense permettront à Dassault Aviation de profiter des commandes allemandes.

Dassault Aviation (actif net : 5,3 Mds€) possède 25% de Thales, qui valent à l'heure actuelle 25 Msd€/4 = 6,25Mds€ soit la moitié de la capi de Dassault Aviation, le reste est couvert par la trésorerie : Dassault Aviation dispose de 6.2 Mds d'euros de trésorerie en juin 2022 contre 4.9 Mds EUR en juin 2021. Autant dire que toute l'activité industrielle compte pour zéro, ce qui est incroyable …mais vrai depuis de nombreuses années.

Les anticipations de profit pour 2025 ont été fortement révisés à la hausse. La croissance des profits entre 2020 et 2025 est de 3.895 EUR en 2020 à 11.348 EUR en 2025 soit une hausse de près de 50% des profits en 5 ans.

Source : Bloomberg LLP, Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.

Nous allons maintenant comparer les ratios de Dassault Aviation avec Thales, l'autre grand leader Français de la défense et une star de la bourse sur 2022. Le PE 2022 de Dassault Aviation est de 25.67x contre15.5x pour Thales.

L'enterprise value to EBITDA est de 9.2x contre 9.5x pour Thales. Le price to book value est de 2.1x contre 3.4x pour Thales. Dans un contexte de forte hausse des résultats de Dassault Aviation de notre point de vue, certains investisseurs long terme pourraient être intéressés par l'acquisition d'actions Dassault Aviation à un prix attractif, en particulier par rapport à Thales, d'autant plus que Dasssault Aviation contrôle 25% de Thales.

Sentiment GARP d'intelligence artificielle : favorable

La baisse des marchés actions donne des opportunités majeures de «cueillir» des pépites du marché à des prix raisonnables. Dassault Aviation fait clairement partie de la classe des valeurs « growth » qui assurent des performances solides si on sait les acheter à un prix raisonnable (approche GARP de Warren Buffett/Benjamin Graham). Elle en a bien des caractéristiques fondamentales : actionnariat et management familial, secteur économique porteur avec l'aviation, barrière technologique à l'entrée majeure garantissant des marges élevées, fortes exportations en dehors de la zone Euro permettant de profiter de la baisse de l'Euro.

Notre indicateur « sentiment intelligence artificielle » de Dassault Aviation est à l'achat depuis le mois de mai. Cet indicateur indique que non seulement l'action Dassault Aviation est attractive en termes de valorisation, mais aussi qu'elle mérite d'être dans le « radar screen » des valeurs à surveiller. Dassault Aviation a ainsi remplacé l'autre entreprise phare de la famille Dassault, Dassault Systèmes, une valeur qui a longtemps été dans notre portefeuille modèle mais qui souffre actuellement de la consolidation sur les high techs.

Source : Evariste Quant Research

Nous sommes donc à l'achat sur Dassault Aviation par rapport à l'indice EuroStoxx 50. On peut ainsi acheter l'action Dassault Aviation en couvrant son risque de marché par l'achat d'un ETF bear Euro Stoxx 50 (comme le Lyxor BSX bear EuroStoxx 50 ETF) afin de neutraliser le risque de marché en attendant sa stabilisation.

On peut aussi acheter Dassault Aviation sur une base « buy and hold » sur le long terme. La croissance forte attendue des profits dans les prochaines années assure un potentiel de performance attractif sur cette valeur familiale de la bourse de Paris.

Méthodologie de cette recherche action

Nous valorisons une action selon trois dimensions via un processus de filtrage « top down » adossé à une analyse fondamentale « bottom up ». Ces dimensions sont

1. Définition d'un Univers d'Investissement GARP (Growth at Real Price) (actions de croissance à prix value)

2. Scoring mensuel d'intelligence artificielle « top down »

3. Validation fondamentale « bottom up ».

1. Notre univers GARP repose sur l'identification d'un univers d'investissement d'actions de croissance long terme via des filtres quantitatifs sélectionnant des valeurs au sein de l'univers investissable (actions France soumises à des contraintes de liquidité).

2. Le scoring intelligence artificielle identifie sur une base mensuelle au sein de cet univers de 100 actions multi caps environ 30 actions long term growth qui sont les plus attractives en termes de valorisation. Le but est d'identifier des actions growth à prix value, c'est-à-dire des actions dont le prix est attractif par rapport à la valeur long terme.

3. Enfin, l'analyse fondamentale finale permet de valider l'ensemble du processus ci-dessus en focalisant l'effort de recherche humain et non pas machine sur des valeurs déjà pré sélectionnées via un empilement de filtres.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse. Note rédigée le 24 octobre 2022.