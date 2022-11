Pourquoi faut-il acheter Christian Dior International ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Sur les neuf premiers mois de 2022, le groupe Christian Dior a réalisé des ventes de 56,5 milliards d’euros, en hausse de 28 % par rapport à la même période de 2021. (crédit : midnightbreakfastcafe / Flickr / CC BY 2.0)

Christian Dior International est la holding familiale de LVMH. LVMH est le numéro un mondial du luxe avec un portefeuille de plus de soixante-dix marques de prestige dans le domaine des vins et spiritueux, mode et joaillerie, médias, distribution, et hôtellerie de luxe.

Les principaux actionnaires de Christian Dior International sont la famille Arnaud avec 97.5% via la Financière Agache, M. Bernard Arnault 0.3%, le fonds souverain norvégien avec 0.175%. L'action a une capitalisation boursière autour de 124 Mds EUR. LVMH a une capitalisation boursière de 350 Mds EUR soit 11.63% du CAC 40. C'est la première capitalisation du CAC 40 devant Total Energies à 9.45% et la 2e capitalisation de l'EuroStoxx50 derrière ASML Holdings).

Sentiment technique : favorable

Christian Dior International montre une performance annuelle en Bourse de 21.75% depuis 10 ans (soit une performance totale de 605% !) contre 6.62% pour l'Euro Stoxx 50 et 20.32% pour LVMH, 20.05% pour Hermès, et 7.62% pour la Compagnie Financière Richemont (qui contrôle Cartier).

Nous considérons que d'un point de vue technique le cours de Christian Dior International est en train de tester un support particulièrement important autour de 685 EUR (couloir haussier long terme).

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

La baisse récente nous offre un point d'entrée attractif. Le cours de Christian Dior International a consolidé depuis la fin 2021 et la guerre en Ukraine malgré la poursuite de la hausse de ses profits. On note une sous performance d'environ 50% sur 5 ans de Christian Dior International par rapport à LVMH.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.

La baisse récente de Christian Dior International en bourse nous amène à nous poser la question : les cours actuels sont-ils proches du plancher actuariel de valorisation de cette action de super croissance? Nous avons effectué une analyse rapide de Christian Dior International en gardant cette question à l'esprit.

Le groupe Christian Dior réalise sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d'euros, en hausse de 28 % par rapport à la même période de 2021. Les taux de croissance 2022/2021 (9 mois) sont impressionnants : Vins et Spiritueux + 23%, Mode et Maroquinerie +31%, Parfums et Cosmétiques +19%, Montres et Joaillerie +23%, Distribution sélective (duty free, Sephora, Le Bon Marché, etc…) +30%, …

Malgré la guerre en Ukraine et à la suite de la baisse de l'Euro face au USD, les anticipations de profit de LVMH pour 2022 ont été fortement révisées à la hausse alors que le cours de l'action LVMH a baissé par rapport à ses plus hauts de 2021. La croissance des profits entre 2018 et 2023 est de 12.61 EUR en 2018 à 32.05 EUR en 2023 soit une hausse de 250% des profits en 5 ans ! Et cela malgré le ralentissement de la Chine, la crise COVID, et la guerre en Ukraine !

Source : Bloomberg LLP, Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.

Nous allons maintenant comparer les ratios de LVMH avec Hermès International et Kering, les autres stars du luxe à la Française. Le PE de LVMH est de 22x contre 43.8x pour Hermès International, 15.9x pour Kering et 19.4x pour Richemont. L'enterprise value to EBITDA est de 10.1x contre 26.3x pour Hermès International, 9.6x pour Kering et 10.7x pour Richemont. Ces différences de valorisation s'expliquent avant tout par des marges opérationnelles différentes (42% pour Hermès, contre autour de 27% pour LVMH, Kering et Richemont). Ceci reflète un mix produit différent pour chacune de ces valeurs.

Sentiment GARP d'intelligence artificielle : favorable

La baisse des marchés actions donne des opportunités majeures de « cueillir » des pépites du marché à des prix raisonnables. Christian Dior International fait clairement partie de la classe si exceptionnelle des valeurs « super growth » qui assurent des performances exceptionnelles. Elle en a bien des caractéristiques fondamentales : actionnariat et management familial, secteur économique porteur avec le luxe, barrière à l'entrée majeure garantissant des marges élevées, fortes exportations en dehors de la zone Euro permettant de profiter de la baisse de l'Euro.

Notre indicateur Intelligence Artificielle Evariste est acheteur sur Christian Dior International depuis juillet 2022.

Source : Evariste Quant Research

Notre indicateur « sentiment intelligence artificielle » de Christian Dior International est acheteur. Cet indicateur montre que non seulement l'action Christian Dior International (CDI) est attractive en termes de valorisation, mais aussi qu'elle mérite d'être dans le « radar screen » des valeurs à surveiller.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

Nos indicateurs fondés sur l' intelligence artificielle sont passés vendeurs de CDI en mars 2020 à la suite de la crise COVID. Ils se sont remis acheteurs en octobre 2020 pour Hermès et novembre 2020 pour LVMH soit bien après la reprise du marché d'avril 2020. Hermès a été revendu en décembre 2021 et LVMH en avril 2022. Mais dès juillet 2022, l'indicateur de CDI est redevenu positif.

Conclusion

« La beauté sauvera le monde » a écrit Dostoïevski. Le luxe sauvera-t-il la France ? En tous les cas, la France a un atout majeur pour sa prospérité grâce à son industrie du luxe. La bourse de Paris est ainsi devenue la première bourse Européenne devant Londres et Francfort. LVMH, Hermès ou Kering n'ont rien à envier aux performances des GAFAs américaines et aux colosses germaniques. On a un alignement des intérêts du pays et des grandes familles fondatrices : Bernard Arnault (2e fortune mondiale derrière Elon Musk), famille Hermès-Dumas (Hermès International) , François-Henri Pineau (Kering). De fait, l'industrie du luxe français n'est pas par nature délocalisable. Elle repose sur des siècles de savoir-faire français, incarné dans la « French Touch », cette capacité à créer le beau par une simplicité hautement sophistiquée, qui résulte d'un processus complexe et mathématique d'épuration des formes.

Nous sommes donc à l'achat sur Christian Dior International et aussi LVMH sur une base « buy and hold » sur le long terme. La croissance structurelle des profits assure un potentiel de performance à long terme élevé sur cette pépite de la bourse de Paris.

Méthodologie de cette recherche action

Nous valorisons une action selon trois dimensions via un processus de filtrage «top down» adossé à une analyse fondamentale «bottom up». Ces dimensions sont

Définition d'un Univers d'Investissement GARP (Growth at Real Price) (actions de croissance à prix value) Scoring mensuel d'intelligence artificielle «top down» Validation fondamentale «bottom up».

Notre univers GARP repose sur l'identification d'un univers d'investissement d'actions de croissance long terme via des filtres quantitatifs sélectionnant des valeurs au sein de l'univers investissable (actions France soumises à des contraintes de liquidité). Le scoring intelligence artificielle identifie sur une base mensuelle au sein de cet univers de 100 actions multi caps environ 30 actions long term growth qui sont les plus attractives en termes de valorisation. Le but est d'identifier des actions growth à prix value, c'est-à-dire des actions dont le prix est attractif par rapport à la valeur long terme. Enfin, l'analyse fondamentale finale permet de valider l'ensemble du processus ci-dessus en focalisant l'effort de recherche humain et non pas machine sur des valeurs déjà pré sélectionnées via un empilement de filtres.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.