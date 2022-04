Pourquoi et comment investir en actions sur le long terme ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Les stratégies actions « buy and hold » (achats sur le long terme) sont à la fois les plus simples et les plus complexes. Elles sont simples car elles reposent sur une allocation stable sur des actions à fort potentiel de performance. Elles sont complexes car elles exigent une forte capacité d'analyse pour identifier les gagnants non pas d'hier mais de demain.

Comment identifier les « actions real growth » ?

Les actions Françaises ne sont pas toujours idéales pour ce type d'approche. Force est de constater que ce sont surtout les actions américaines et d'Europe du Nord qui ont cette capacité à mettre en avant la création de valeur pour l'actionnaire grâce à une externalisation d'une forte croissance des résultats. Une exception de taille est les sociétés familiales françaises à commencer par le luxe. De fait, il y a alors un alignement entre les intérêts de la famille (Bernard Arnault, famille Hermès, famille Bettencourt, Dassault) et les actionnaires de LVMH, Hermès, L'Oréal ou Dassault Systèmes.

L'intelligence artificielle permet d'identifier de telles sociétés via une liste long terme. On peut ainsi analyser les meilleurs contributeurs à la performance du portefeuille modèle sur les 6 dernières années au 31/12/2021.

Source: Evariste Quant Research, Bloomberg LLP. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

On retrouve donc bien les stars de la bourse comme Sartorius, Hermès mais aussi des valeurs parfois moins connues. Toutes ces actions sont des actions de croissance avec forte croissance à long terme des résultats et la performance boursière.

On remarquera que beaucoup d'analystes ont eu tendance à considérer ces valeurs comme sur valorisées par rapport à leurs fondamentaux. De fait, la valorisation des valeurs à forte croissance est particulièrement complexe. Il faut donc du courage pour acheter et tenir ces valeurs même dans les baisses.

Comment éliminer les « fallen angels » ?

Une action real growth peut baisser soit parce qu'elle est trop chère (consolidation entre son prix et sa valeur long terme), soit parce que son modèle de croissance économique est remis en cause (« fallen angel »).

La question fondamentale est donc quelles sont les valeurs qui pourront maintenir de telles performances dans les 3 ans qui viennent et non pas les trois années passées.

On peut voir ce phénomène sur le graphe suivant. Sartorius Stedim a une performance sur 5 ans de 453% ! soit un taux annuel de 42% ! Mais son prix a baissé de près de 50% depuis son plus haut de 2021… Esker a eu une performance de 266% mais sa performance était de 700% sur ses plus hauts de 2021. Pour les grandes capitalisations boursières, on a des résultats moins impressionnants mais plus stables. LVMH a une performance de 230% sur 5 ans, soit 27% actuariel. Hermès a une performance de 185% sur 5 ans, soit 23% actuariel.

Ceci montre la puissance mais aussi le risque d'une stratégie buy and hold totalement passive. Le risque est de perdre en quelques mois plusieurs années de performance comme cela a été le cas sur bien des « angels » sur les derniers mois.

Source: Evariste Quant Research, Bloomberg LLP. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Comment investir sur le long terme sur les actions ?

Pour adopter une stratégie « buy and hold », il est fondamental d'identifier des valeurs de croissance long terme sur le futur et non le passé. C'est le socle de la stratégie de Warren Buffett pour sa holding Berkshire Hathaway. Le Sage d'Omaha est ainsi fameux pour avoir investi depuis des années dans des « winners » comme Coca Cola, State Street Bank, et le Washington Post.

Un autre exemple très médiatisé d'une telle approche est donné par l'ETF ARKK US (côté en bourse). Il est géré par Catherine Woods et investi uniquement dans des actions à très forte croissance comme les technologiques. Malheureusement, cette stratégie mono thématique a été très impactée par la hausse des taux et de l'inflation et son impact sur l'actualisation des profits des valeurs de croissance.

Performance comparée de l'ETF ARKK et du Nasdaq. On voit la très forte surperformance jusque fin 2020 malgré la crise COVID et la sous performance depuis fin 2021 avec la hausse des taux longs.

Source: Evariste Quant Research, Bloomberg LLP. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Conclusion

Conclusion

Investir sur le long terme en bourse est une stratégie puissante mais complexe. L'intelligence collective peut offrir des outils intéressants pour analyser l'univers d'investissement et faciliter la construction d'un portefeuille. Cependant, cet outil « top down » peut et doit être complété par une analyse « bottom up » de chaque action. La machine est encore loin de pouvoir remplacer l'humain et c'est en combinant les approches qu'on peut optimiser ses performances.

Disclaimer. Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et ses clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.