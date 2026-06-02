Pourquoi des entreprises déposent-elles des dossiers d'IPO "confidentiels" pas du tout confidentiels ?

Certaines expressions prêtent à sourire, surtout quand elles semblent n'avoir aucun sens. Le "dépôt confidentiel" en vue d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis en fait partie. On imagine une enveloppe kraft remise à la SEC par un stagiaire en imperméable, dans un parking souterrain, sous la pluie. En réalité, quelques heures plus tard, toute la planète financière sait que l'entreprise Untel prépare son IPO. Confidentiel, donc, mais pas tant.

Le principe est pourtant moins absurde qu'il n'en a l'air. Le dépôt confidentiel permet à une société de discuter avec le régulateur sans exposer tout de suite ses chiffres, ses marges, ses faiblesses, ses risques juridiques et ses petits boutons comptables au grand jour. C'est une sorte de répétition générale à huis clos avant le grand oral. L'entreprise teste le terrain, affine son dossier, corrige les passages qui piquent et garde la possibilité de renoncer si les marchés se mettent à tousser, sans avoir à battre en retraite de façon humiliante. Bref, une phase d'essai avant de se jeter dans le grand bain.

Alors pourquoi tout le monde le sait ? Pas seulement parce qu'une IPO mobilise des banques, des avocats, des investisseurs, des communicants et quelques fournisseurs de café. Surtout parce que l'entreprise l'annonce elle-même : la règle l'autorise à clamer "nous avons déposé en confidentiel" sans rien dévoiler du contenu.

Car le vrai confidentiel n'est pas l'existence du projet : c'est le détail du dossier. Et même ce secret-là a une date de péremption puisque tout devra être rendu public quelques jours avant le coup d'envoi de la tournée des investisseurs (au moins 15 jours).

D'où la nuance de traduction qui compte : plutôt que "le géant de l'IA Anthropic a déposé une demande confidentielle d'introduction en Bourse aux Etats-Unis" pour "AI giant Anthropic has confidentially filed for a U.S. initial public offering", on écrira plus justement que "Anthropic a déposé auprès du régulateur américain un dossier d'IPO qui ne sera pas rendu public dans l'immédiat".