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Pour Vetoquinol, le succès se concentre sur l'Essentiel
information fournie par AOF 29/10/2026 à 15:47

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(Zonebourse.com) - Le titre du spécialiste de la santé animale s'affiche en très forte hausse à la Bourse de Paris ( 9,02%, à 87 euros), après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 399 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 3,9% en données publiées, ou de 5,4% à taux de change constants, tiré par la gamme Essentiels.

En outre, l'activité a nettement accéléré au troisième trimestre, soutenue par une base de comparaison favorable en 2025. Sur cette période, les revenus se sont établis à 140 millions d'euros, en hausse de 10,4% en publié et de 9,6% à devises équivalentes.

L'activité de Vetoquinol a été tiré par les Essentiels, en progression de 13,9% en publié. Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie.

Sur le plan géographique, la dynamique sur les neuf premiers mois de l'année (à changes constants) a été menée par les Etats-Unis ( 12,4%), tandis que l'Europe et la zone Asie-Pacifique/Reste du monde ont progressé chacune de 4,6%. Seul le pôle Amériques hors USA s'affiche en léger retrait (-0,9%). Au cours du seul troisième trimestre, l'Asie-Pacifique/Reste du monde a bondi de 23%, les Etats-Unis de 11% et l'Europe de 8%.

L'avis de Stifel

La banque d'investissement américaine précise que comme à son habitude, le groupe ne communique pas de prévisions, mais la performance du troisième trimestre sécurise largement les attentes pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Une croissance organique supérieure à 3% sur l'ensemble de 2026 ne nécessiterait qu'un recul d'environ 3% au quatrième trimestre selon Stifel. Sur cette période, les analystes anticipent une légère baisse de l'activité, compte tenu d'une base de comparaison plus exigeante.

Les estimations de résultat opérationnel et de résultat opérationnel ajusté sont restées inchangées pour Stifel à respectivement 82 et 95 millions, soit une progression d'environ 4%. Au-delà de 2026, les analystes continuent d'anticiper une accélération progressive de la croissance, principalement grâce au déploiement des produits Essentiels hors d'Europe.

La recommandation de Stifel sur le titre Vetoquinol reste à l'achat, avec une cible de 110 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 37,8%.

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