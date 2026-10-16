Pour le patron de Nvidia, toute entreprise finira par devenir une société d'IA

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, lors d'une conférence de presse à Paris le 13 octobre 2026 ( AFP / Joel Saget )

Toutes les entreprises finiront par devenir une société d'intelligence artificielle (IA), a assuré jeudi soir Jensen Huang, patron du géant des puces électroniques Nvidia, lors d'une visite à Stockholm au cours de laquelle il a exhorté l'Europe à intensifier son industrie de l'IA.

"Chaque entreprise sera un jour une entreprise d'IA. Chaque secteur sera impacté par l'IA", a-t-il souligné, lors du lancement de Sferical One, un superordinateur suédois utilisant des puces Nvidia, qui a pour vocation de maintenir en Suède les données sensibles et l'expertise du pays.

Nvidia a investi huit milliards de dollars dans l'IA en Europe au cours de l'année écoulée et "nous avons encore quelques milliards de dollars en préparation", a souligné M. Huang à l'AFP.

"Nous avons investi de manière stratégique dans différentes parties de cet écosystème, dans des entreprises de très haute qualité dont nous pensons qu’elles peuvent contribuer à le faire progresser", a-t-il déclaré à l'AFP, citant comme exemples le fournisseur britannique de centres de données et de cloud d'IA Nscale, ainsi que le fournisseur néerlandais de cloud d'IA Nebius.

"Nous aidons l’Europe à créer l’écosystème de l’IA", a-t-il encore dit.

Lors de la visite de Jensen Huang, le constructeur automobile Volvo Cars a également annoncé qu'il élargissait son partenariat avec Nvidia afin d’améliorer les technologies de sécurité dans ses futurs modèles de voitures autonomes.