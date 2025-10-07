Pour la deuxième journée consécutive, les vols américains sont perturbés par le manque de personnel dans le contrôle du trafic aérien

Des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien affectent les vols pour la deuxième journée consécutive dans de nombreux aéroports américains, alors que la fermeture partielle du gouvernement entre dans sa septième journée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un avis publié mardi.

La FAA a indiqué que les atterrissages étaient retardés dans les aéroports de Nashville et de Newark, entre autres. Les vols à l'arrivée étaient retenus jusqu'à 30 minutes à Newark en raison des problèmes de personnel.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que la FAA avait constaté une légère augmentation du nombre de contrôleurs en congé de maladie.