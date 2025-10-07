 Aller au contenu principal
Pour la deuxième journée consécutive, les vols américains sont perturbés par le manque de personnel dans le contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien affectent les vols pour la deuxième journée consécutive dans de nombreux aéroports américains, alors que la fermeture partielle du gouvernement entre dans sa septième journée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un avis publié mardi.

La FAA a indiqué que les atterrissages étaient retardés dans les aéroports de Nashville et de Newark, entre autres. Les vols à l'arrivée étaient retenus jusqu'à 30 minutes à Newark en raison des problèmes de personnel.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que la FAA avait constaté une légère augmentation du nombre de contrôleurs en congé de maladie.

