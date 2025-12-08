Le fabricant de VE Rivian perd du terrain, Morgan Stanley le rétrograde à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O chutent de 3,5 % à 17,33 $ dans les échanges avant-bourse
** Morgan Stanley rétrograde ses actions de "equalweight" à "underweight"
** La société de courtage s'attend à ce que les volumes de VE aux Etats-Unis chutent d'environ 20 % en glissement annuel, ce qui indique un ralentissement de la demande pour les VE à batterie
** Des progrès significatifs vers l'autonomie des véhicules de tourisme (conduite entièrement autonome ou l'équivalent de FSD) pourraient compenser les vents contraires des VE au fil du temps" - Morgan Stanley
** La note moyenne de 30 analystes est "hold", leur objectif de cours médian est de 14 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 35 % cette année
