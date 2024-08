Pour Exxon, "la production de pétrole diminue d'environ 15% par an"

(AOF) - "La production de pétrole diminue naturellement à un rythme d'environ 15% par an. C'est presque le double des estimations antérieures de l'EIA (Agence de l'information sur l'énergie aux Etats-Unis), qui étaient d'environ 8%", indique ExxonMobil dans son rapport sur les perspectives mondiales sur l'énergie jusqu'en 2050 publié ce lundi. Cette augmentation est le résultat de l'évolution du bouquet énergétique mondial vers des sources non conventionnelles de pétrole et de gaz naturel.

Il s'agit principalement de formations de schiste et de roches denses où la production de pétrole et de gaz diminue généralement plus rapidement.

"En l'absence de nouveaux investissements, l'offre mondiale de pétrole diminuerait de plus de 15 millions de barils par jour dès la première année", précise la société pétrolière et gazière américaine.

"À ce rythme, d'ici à 2030, l'offre de pétrole passerait de 100 millions de barils par jour à moins de 30 millions, soit 70 millions de barils de moins que ce qui est nécessaire pour répondre à la demande quotidienne", observe ExxonMobil.

En outre, selon le groupe américain, "il faudra 15% d'énergie en plus en 2050 par rapport à 2023, en raison de l'augmentation de la population et de la prospérité des pays en développement".