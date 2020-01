Pour 2020, Neuflize adopte une stratégie " neutre" sur les actions

(NEWSManagers.com) - La banque Neuflize OBC a adopté un positionnement " neutre" sur la classe d'actifs des actions alors que les marchés boursiers ont affiché en 2019 une belle croissance. " Nous sommes à 'neutre' sur les actions parce que nous pensons que les risques à la hausse et à la baisse sont les mêmes pour 2020" , a commenté Olivier Raingeard, directeur des investissements de Neuflize OBC, lors d'un point avec la presse début décembre.

S'il reconnait que la hausse de cette année est cohérente avec la performance des entreprises, le responsable estime toutefois que la performance globale de 2019 doit être relativisée après la forte chute de la fin de l'année 2018. " L'indice MSCI World retrouve à peine son sommet inscrit fin janvier 2018" , remarque-t-il. En outre, le ralentissement de l'économie mondiale alimente les révisions à la baisse des perspectives de croissance des bénéfices des entreprises. Pour 2020, les analystes anticipent près de 10% de croissance des bénéfices des entreprises, ce qui semble trop optimiste compte tenu de l'environnement économique. " Nous prévoyons plutôt une croissance globale de 5%" , précise Olivier Raingeard.

Analysant plus précisément les différentes régions du monde, il indique qu'il a une légère souspondération des actions européennes (contre " très souspondéré" ces derniers trimestres) , une légère surpondération des actions américaines et est neutre sur les actions émergentes. Si en Europe, les valorisations sont encore attractives, les perspectives de croissance des résultats des entreprises sont revues à la baisse. Le risque politique est toujours élevé et les déséquilibres économiques sont, selon lui, " structurels" malgré la présence de la Banque centrale européenne. Les Etats-Unis sont préférés à l'Europe pour leur leadership technologique et leur stabilité dans ce cycle économique. Il reste cependant prudent au regard des élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine et des tensions géopolitiques avec la Chine.

Concernant les pays émergents, si les valorisations sont attractives, il estime que l'accroissement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine constituent un risque pour la croissance des pays émergents.

Sur le plan sectoriel, sa vision des secteurs de la finance et de l'industrie est une peu plus positive car la croissance mondiale montre des signes de stabilisation et la finance pourrait profiter d'une remontée des taux longs à la fin de l'année.

Côté obligataire, Neuflize OBC reste à " sous-pondérer" globalement. Il est plus précisément à souspondérer sur la dette dette souveraine et la dette des entreprises en catégorie " Investment grade" en raison d'espérances de rendement historiquement faibles sur ces classes d'actifs. Il est neutre sur la dette crédit, qui offre encore une espérance de rendement positive. Il est par contre à " surpondérer" sur les dettes à haut rendement (" high yield" ) et émergentes, potentiellement plus rentables mais dont il indique qu'il faut faire attention aux risques de liquidité.