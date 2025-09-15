 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
POUJOULAT SA : POUJOULAT SA :Mise à disposition du rapport annuel 2024-2025
information fournie par Actusnews 15/09/2025 à 17:30

Communiqué de mise à disposition du rapport annuel 2024/2025

Paris, le 15 septembre 2025 à 09h00

Le Groupe Poujoulat annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport annuel 2024/2025.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société : https://www.poujoulat.group/ / (rubrique Finances - Publications).

Prochain communiqué le 10/10/2025 : publication des droits de vote au 30/09/2025


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2mckslrkpiZyGxxlpZpbpKXZppmmWXKbGWVxJZpaJ6cbJyVmGaUaZ3GZnJknmxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition de prospectus

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93976-cp-mise-a-disposition-ra-2024-2025-groupe-poujoulat.pdf

Valeurs associées

POUJOULAT
8,4800 EUR Euronext Paris -2,30%
