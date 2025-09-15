information fournie par Actusnews • 15/09/2025 à 17:30

POUJOULAT SA : POUJOULAT SA :Mise à disposition du rapport annuel 2024-2025

Communiqué de mise à disposition du rapport annuel 2024/2025

Paris, le 15 septembre 2025 à 09h00

Le Groupe Poujoulat annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport annuel 2024/2025.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société : https://www.poujoulat.group/ / (rubrique Finances - Publications).

Prochain communiqué le 10/10/2025 : publication des droits de vote au 30/09/2025