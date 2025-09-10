 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 781,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

POUJOULAT SA : Poujoulat SA : Droits de vote 08/2025
information fournie par Actusnews 10/09/2025 à 08:00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 31 août 2025
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2025 7 836 000 13 001 401 13 012 616
28/02/2025 7 836 000 12 992 141 13 002 688
31/03/2025 7 836 000 12 974 921 12 985 278
30/04/2025 7 836 000 12 974 256 12 985 278
31/05/2025 7 836 000 12 955 460 12 968 040
30/06/2025 7 836 000 12 955 352 12 968 040
31/07/2025 7 836 000 12 954 952 12 967 956
31/08/2025 7 836 000 12 952 378 12 965 074
30/09/2025
31/10/2025
30/11/2025
31/12/2025
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nW9ulsVslGbGyG5tk8ebZ5aUb5dqkmial2jInJaZlZnJZ3GUmJlqbpWaZnJknWpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93859-template_droits_de_vote_082025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

POUJOULAT
8,680 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:54 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ATOS ATOS.PA a annoncé mardi soir que son projet de réorganisation ... Lire la suite

  • Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    "Bloquons tout": une cinquantaine d'interpellations dans l'agglomération parisienne
    information fournie par AFP 10.09.2025 07:47 

    Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout". Selon ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé applaudit les supporters après le match face à l'Islande
    Football: Mbappé retrouve son influence chez les Bleus
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:44 

    Deux buts et une passe décisive en deux matches : Kylian Mbappé a confirmé avoir retrouvé son influence en équipe de France, devenant au passage le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à l'occasion du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ... Lire la suite

  • Préparation de la manifestation nationale du 10 septembre en France
    "Bloquons tout", mouvement aux contours flous qui complique encore la donne pour Macron
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:40 

    par Elissa Darwish Le mystère entourant les actions à venir et la portée du mouvement "Bloquons tout", qui appelle à mettre la France à l'arrêt ce mercredi, déconcertent les services de sécurité et complique encore la donne pour Emmanuel Macron, déjà contraint ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank