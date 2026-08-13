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POUJOULAT SA : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2026
information fournie par Actusnews 13/08/2026 à 20:00
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Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2026

Granzay-Gript, le 13 août 2026

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte de Poujoulat SA qui se tiendra :

le jeudi 17 septembre 2026, à 14 heures 30, à l'ATRIUM au siège social de cette dernière situé Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses à 79360 GRANZAY GRIPT.

L'avis préalable de réunion de l'Assemblée générale a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 12 août 2026, rectifié le 13 août 2026.

Les documents visés à l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

  • tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer, sans frais, ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
  • tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société, Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses à 79360 GRANZAY GRIPT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les documents visés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site : https://www.poujoulat.group/finances/assemblee-generale/


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99814-poujoulat-mise-a-disposition-des-documents-preparatoire-agm-17-09-2026.pdf

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