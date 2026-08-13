POUJOULAT SA : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2026

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2026
Granzay-Gript, le 13 août 2026
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte de Poujoulat SA qui se tiendra :
le jeudi 17 septembre 2026, à 14 heures 30, à l'ATRIUM au siège social de cette dernière situé Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses à 79360 GRANZAY GRIPT.
L'avis préalable de réunion de l'Assemblée générale a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 12 août 2026, rectifié le 13 août 2026.
Les documents visés à l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :
- tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer, sans frais, ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société, Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses à 79360 GRANZAY GRIPT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les documents visés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site : https://www.poujoulat.group/finances/assemblee-generale/
- SECURITY MASTER Key : lXBxZ51oY2ucm5qbl8tnaJRlm5pnmJSWmGaZx2WcZsrFap9kl2tqaseeZnJqnWZq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99814-poujoulat-mise-a-disposition-des-documents-preparatoire-agm-17-09-2026.pdf
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