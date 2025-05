POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé 2024/2025

Groupe Poujoulat : une quasi-stabilité du chiffre d'affaires consolidé 2024/2025

Paris, le 15 mai 2025 – 8h00

Le chiffre d'affaires consolidé 2024/2025 du Groupe Poujoulat est en léger repli par rapport à l'année dernière (-1%) dans un contexte de marché européen défavorable.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril 2024 au

31 mars 2025 Du 1 er avril 2023 au

31 mars 2024 Variation

2024/2023 Conduits de cheminée et cheminées industrielles 200,0 199,0 0,5% Bois énergie 148,6 153,2 -3,0% TOTAL 348,6 352,2 -1,0%

Après un premier semestre difficile avec une baisse de 8,4% du chiffre d'affaires, l'activité du Groupe Poujoulat marque une reprise sensible au second semestre. Ainsi, sur cette période, le chiffre d'affaires est en croissance de 6,7%. Cela s'explique notamment par une saison de chauffe favorable, une bonne dynamique des ventes de poêles à granulés et de chaudières gaz ainsi que d'un marché industriel porteur.

Le chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » est stable par rapport à l'exercice précédent (l'acquisition en mai 2024 de la filiale espagnole CONVESA a compensé la baisse de chiffre d'affaires de 6% à périmètre constant). Par ailleurs, le Groupe Poujoulat a gagné des parts de marché, alors que les ventes d'appareils de chauffage, toutes technologies confondues, ont baissé en moyenne de 10 à 15% en Europe sur l'année 2024.

Les volumes de ventes de la branche « bois énergie » sont en forte croissance sur l'exercice 2024/2025 (augmentation de 15% en moyenne). Il s'agit d'une performance bien supérieure à celle du marché. Cependant, le chiffre d'affaires généré par cette croissance des volumes compense partiellement la baisse importante du prix du granulé. L'impact de l'effet prix du granulé sur l'exercice est d'environ 25 millions d'euros. Par ailleurs, l'activité dynamique a permis d'écouler les stocks acquis à prix élevés en 2023 et 2024, permettant d'attaquer le nouvel exercice dans une bonne configuration.

Une année de transition pour préparer l'avenir

Au cours de l'exercice 2024/2025, le Groupe Poujoulat est resté très actif pour conforter sa position de leader européen des conduits de cheminée et cheminées industrielles et de leader français dans le bois énergie.

Les faits marquants sont :

Le lancement de l'activité VITALOME, système de conduits de ventilation performant et « entretenable » pour la maison existante. Cette innovation a été primée lors du salon Batimat/Interclima 2024 ;

La forte présence médiatique des différentes marques du Groupe (Cheminées Poujoulat, Woodstock, Outsteel) grâce à des campagnes TV et digitales. Cette année a également été marquée par la présence du Groupe sur les salons internationaux ;

La poursuite de la modernisation des outils de production et l'accroissement des capacités logistiques notamment avec la nouvelle plateforme anglaise ;

L'accélération de la digitalisation des activités. Après un nouvel ERP dans la branche « bois énergie », le projet de nouvel ERP pour la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », entre dans sa phase de déploiement. Il permettra d'optimiser les performances opérationnelles et le service aux clients.

Perspectives

Dans un contexte géopolitique toujours instable, la visibilité reste limitée sur les marchés de l'énergie et du logement. Le secteur de la construction neuve devrait ainsi rester sous pression en 2025. Toutefois, plusieurs indicateurs laissent entrevoir des perspectives de reprise à l'horizon 2026. Du côté de la rénovation résidentielle, l'activité a montré une résilience supérieure aux anticipations en 2024, et devrait bénéficier en 2025 de la reprise progressive des transactions dans l'ancien ainsi que de la détente des taux d'intérêt.

Après deux exercices difficiles, le marché des équipements de chauffage devrait connaître une reprise. Par ailleurs, le bois énergie confirme sa compétitivité, avec une demande soutenue pour des produits de qualité, portée à la fois par les évolutions réglementaires et les dispositifs incitatifs mis en place par les pouvoirs publics.

Fort de la diversité de son offre et de ses marchés, le Groupe Poujoulat devrait donc profiter des opportunités de croissance à venir. A la lumière de ces éléments, le Groupe Poujoulat prévoit une croissance pour l'ensemble de ses activités (+2 à 4% pour la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » et +10 à 15% pour la branche « bois énergie »), soit un chiffre d'affaires supérieur à 370 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Le Groupe Poujoulat, malgré une performance globale moins bonne qu'escomptée, gagne des parts de marché dans l'ensemble de ses activités. Après cette année de transition, nous sommes prêts pour répondre à toutes les opportunités de croissance. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 348,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

