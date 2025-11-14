 Aller au contenu principal
POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - CA consolidé S1 2025/2026
information fournie par Actusnews 14/11/2025 à 08:00

Groupe Poujoulat : Activité du 2 e trimestre 2025/2026

Paris, le 14 novembre 2025 – 8h00

Le chiffre d'affaires du 2 e trimestre (juillet à septembre) du Groupe Poujoulat reste en retrait. Ainsi, le chiffre d'affaires du 1 er semestre (avril à septembre) s'établit à 154,2 millions d'euros, soit une baisse de 3,9 % par rapport à la même période de l'exercice 2024/2025.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril au 30 septembre 2025
(6 mois) 		Du 1 er avril au 30 septembre 2024
(6 mois) 		Variation
2025/2024
Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 86,7 92,1 - 5,9 %
Bois Energie 67,5 68,4 -1,3 %
TOTAL 154,2 160,5 - 3,9 %

Faits marquants du 2 e trimestre 2025/2026

Après un mois de juillet encourageant, le chiffre d'affaires du 2 e trimestre a pâti d'un ralentissement en août et d'un redémarrage tardif d'activité sur septembre. Les températures clémentes de septembre ainsi que l'instabilité politique ont induit un coup d'arrêt de l'activité qui a repris avec 2 à 3 semaines de retard. Par ailleurs, sur ce trimestre, les mises en stock de présaison ont été tardives.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » est en retrait par rapport à la même période de l'exercice précédent (-5,4 M€). Le chiffre d'affaires de la branche « bois énergie » reste quasiment stable.

Perspectives

Le chiffre d'affaires du Groupe, sur le mois d'octobre, s'est inscrit en nette progression (croissance à 2 chiffres). Le mois de novembre est également bien orienté. Le 3 e trimestre s'inscrit dans une tendance positive confirmant une saisonnalité plus marquée de l'activité sur le 2 d semestre.

Le chiffre d'affaires du Groupe sur le seul 3 e trimestre devrait être en progression sensible, permettant de rattraper le retard d'activité constaté à fin septembre.

La visibilité est très faible avec un carnet de commandes au plus court. Le Groupe a donc adapté ses outils industriels et dispose du stock nécessaire pour répondre à cette situation de marché.

A ce stade, le Groupe Poujoulat maintient ses prévisions : une croissance de 5 à 7% pour l'exercice 2025/2026, soit un chiffre d'affaires d'environ 370 millions d'euros.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'activité du premier semestre est en retrait. Toutefois, en raison d'une saisonnalité plus marquée, la croissance du Groupe se fera au second semestre qui représentera entre 56 et 58% du chiffre d'affaires annuel. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/12/2025 : publication des droits de vote au 30/11/2025


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95158-ca-s1-2025-2026-groupe-poujoulat.pdf

