POUJOULAT SA : CP Mise à disposition rapport groupe Poujoulat 2025-2026

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025/2026

Paris, le 16 juillet 2026 à 8h00

Le Groupe Poujoulat annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2025/2026.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société : https://www.poujoulat.group/ / (rubrique Publications).