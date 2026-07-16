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POUJOULAT SA : CP Mise à disposition rapport groupe Poujoulat 2025-2026
information fournie par Actusnews 16/07/2026 à 08:00

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025/2026

Paris, le 16 juillet 2026 à 8h00

Le Groupe Poujoulat annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2025/2026.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société : https://www.poujoulat.group/ / (rubrique Publications).


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Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99205-cp-mise-a-disposition-rapport-financier-groupe-poujoulat-2025-2026.pdf

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