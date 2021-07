POUJOULAT SA : CP Groupe POUJOULAT Acquisition BBCA

Le Groupe Poujoulat poursuit sa croissance dans le bois énergie haute performance

Niort, le 6 juillet 2021

Avec l'acquisition de la société Bois Bûche Centre Atlantique, le groupe Poujoulat poursuit sa croissance dans le secteur des biocombustibles haute performance. L'intégration de cet acteur régional majeur du bois de chauffage, va permettre de renforcer l'offre du groupe Poujoulat en toute complémentarité avec les outils industriels existants.

Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, a acquis, le 2 juillet, 100% de la société Bois Bûche Centre Atlantique basée à Villedieu-sur-Indre en région Centre-Val de Loire. Propriété, jusqu'à ce jour, de l'Office national des forêts et de la famille Paillard, cette entreprise, qui compte une dizaine de salariés, produit aujourd'hui près de 30 000 stères de bois de chauffage à usage domestique. Elle est active dans l'exploitation forestière, complémentaire de l'approvisionnement en bois, de son activité de fabrication de bois bûche. Proche voisine de la société Bois-Factory 36, filiale d'Euro Energies, Bois Bûche Centre Atlantique va compléter la production du groupe en Centre-Val de Loire et permettre de massifier l'approvisionnement du bassin francilien, gros consommateur de bois de qualité, prêt à l'emploi.

La capacité totale de production du groupe Poujoulat atteindra à l'horizon 2023 près de 400 000 stères de bois certifiés NF biocombustibles solides dont plus de 40% fabriqués en Centre-Val de Loire. Soucieux de répondre aux enjeux de transition énergétique et d'amélioration de la qualité de l'air, le Groupe Poujoulat accélère ses investissements dans sa branche bois énergie pour répondre à la feuille de route gouvernementale pour un chauffage au bois domestique performant. Cette feuille de route souligne le rôle déterminant de la qualité du combustible dans les enjeux de qualité de l'air et plaide pour sa promotion notamment dans les zones urbaines et périurbaines.

Frédéric COIRIER, président directeur général du groupe Poujoulat, déclare : « Je suis heureux de l'accord conclu avec les actionnaires de Bois Bûche Centre Atlantique. C'est une société que nous connaissions bien, avec laquelle nous avions eu l'occasion de travailler de façon régulière. Les équipes de Bois Bûche Centre Atlantique et de Bois-Factory 36 s'apprécient. La direction actuelle va, d'ailleurs, continuer à s'investir dans la société. Les synergies sont évidentes et répondent aux ambitions du groupe en matière de développement de notre activité bois-énergie. Nous allons, par ailleurs, amplifier notre collaboration avec l'ONF pour nos approvisionnements en bois. »

Myriam CHABAGNO-LAPIE, responsable du réseau ONF Energie Bois, indique : « l'Office national des forêts a joué un rôle précurseur en ouvrant il y a plus de 10 ans, avec sa charte ONF Energie Bois, le segment de marché du bois bûche de qualité. Le bois est de loin, la première énergie renouvelable en France. L'ONF a contribué à faire émerger des professionnels du bois bûche, acteurs régionaux offrant qualité et service aux consommateurs avec des produits garantis sec séchoir. Aujourd'hui, l'ONF poursuit l'accompagnement de la filière bois bûche au travers de ses contrats d'approvisionnement. »

A propos du groupe Poujoulat : Entreprise de Taille Intermédiaire familiale basée à Niort, le Groupe Poujoulat est leader européen de la fabrication des conduits de cheminées et des cheminées industrielles. Il réalise un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros. Sa branche « bois-énergie » a réalisé en 2020/21 un chiffre d'affaires de près de 82 millions d'euros. Elle produit et commercialise différents types de biocombustibles à usage domestique : bois bûche prémium, granulés de bois, bois d'allumage, bûches densifiées, etc.

A propos de l'ONF : Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est présent en métropole et outre-mer. L'ONF est le premier approvisionneur des filières transformation du bois en France et notamment en bois énergie, produits issus de la sylviculture. Au quotidien, l'action des forestiers s'articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois dans le cadre de la gestion durable des forêts, la protection de l'environnement et l'accueil du public.

