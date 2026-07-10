Poujoulat : rentabilité sous pression, perspectives de reprise en 2026-2027

Le spécialiste des conduits de cheminée a publié des résultats annuels en net repli au titre de l'exercice 2025/2026. Si le chiffre d'affaires consolidé progresse légèrement de 0,5%, à 351 millions d'euros, dans un marché pourtant en fort recul, l'Ebitda recule à 19,29 MEUR, contre 24,13 millions un an plus tôt. Le groupe enregistre également une perte nette de 3,42 MEUR, contre un bénéfice net de 1,8 MEUR lors de l'exercice précédent.

Cette dégradation de la rentabilité s'explique par la faiblesse persistante du marché des conduits de cheminée, qui a pesé sur les volumes, ainsi que par des coûts exceptionnels dans l'activité des cheminées industrielles. À l'inverse, la branche Bois énergie poursuit sa dynamique, avec des gains de parts de marché et une amélioration sensible de ses marges au second semestre.

Au cours de l'exercice, Poujoulat a poursuivi sa stratégie de développement avec l'acquisition de Progalva Energies, spécialiste des équipements destinés aux professionnels de l'entretien des installations thermiques. Le groupe a également enrichi son offre de produits pour les appareils de chauffage au bois, renforcé la visibilité de ses marques grâce à des campagnes de communication, accéléré la digitalisation de ses processus et poursuivi son plan de décarbonation. Plus de 75% de sa consommation énergétique provient désormais de sources renouvelables. La branche Bois énergie a par ailleurs obtenu le label AFNOR Engagé RSE.

Malgré ces résultats décevants, Poujoulat met en avant la solidité de sa structure financière, les fonds propres représentant 1,8 fois l'endettement moyen-long terme, ce qui lui laisse des capacités de développement sans investissements majeurs.

Le groupe aborde néanmoins l'exercice 2026/2027 avec davantage d'optimisme. Son chiffre d'affaires du premier trimestre affiche une croissance de plus de 5%, portée par la branche Bois énergie et le développement des activités à l'export. Pour restaurer sa rentabilité,

Poujoulat mise sur un plan d'actions combinant optimisation des coûts de production, recentrage des investissements et renforcement des actions commerciales. Il confirme ainsi ses objectifs d'une nette amélioration des résultats de la branche "Conduits de cheminée et cheminées industrielles" et d'une forte croissance de l'activité Bois énergie sur l'exercice en cours.