Canicule : le gouvernement déclenche le plan Orsec pour protéger les plus vulnérables

"Chaque préfet devra s'appuyer sur un registre précis et à jour de ces publics fragiles, construit avec les communes, les CCAS, les services sociaux et la CAF" a declaré Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Ce dispositif, qui n'existait pas jusqu'ici, doit permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées, isolées ou sans-abri face aux fortes chaleurs.

"L'objectif de ce plan Orsec chaleurs extrêmes qui n'existait pas par le passé, c'est de tenir compte du retour d'expérience des dernières vagues", notamment du fait que "les personnes les plus vulnérables, celles qui sont seules, souvent en ville, souvent âgées, subissent davantage de surmortalité que le reste de la population", a expliqué Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, sur TF1 .

Météo-France a prévu de placer 24 départements en vigilance rouge samedi. Neuf départements de l'ouest ont déjà basculé ce vendredi 10 juillet en vigilance rouge dans le cadre de la troisième canicule qui s'abat sur la France en deux mois.

Le plan prévoit l'ouverture de "centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement" à destination des "personnes vulnérables", en particulier les personnes âgées mais aussi, selon Maud Bregeon, "les sans-abris".

Pour cela, "chaque préfet devra s'appuyer sur un registre précis et à jour de ces publics fragiles, construit avec les communes, les CCAS, les services sociaux et la CAF", ont précisé à l' AFP les services de la porte-parole et ministre de l'Énergie.

Un dispositif renforcé pour accompagner les plus fragiles

Ces centres seront "identifiés et équipés dans chaque département: des lieux frais et accessibles" avec des "lits, des kits de secours, des sanitaires séparés et un encadrement humain renforcé".

"De tels centres avaient déjà été ouverts, ou en tout cas ont été mis à disposition la journée, notamment dans les mairies, pour que les gens puissent venir se rafraîchir", a rappelé la ministre. "Là, on va deux, voire trois crans plus loin, en ciblant d'abord les personnes les plus vulnérables, avec un meilleur croisement des fichiers", a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs assuré que sur les 30.000 climatiseurs annoncés par le Premier ministre, 6.000 avaient "d'ores et déjà été livrés et installés" dans les hôpitaux . "Le reste arrive au fur et à mesure", en fonction des demandes, a assuré Maud Bregeon.

Sébastien Lecornu doit présider dans la matinée une cellule interministérielle de crise consacrée à cette nouvelle canicule. Le Haut Conseil pour le climat a alerté jeudi 9 juillet la France sur ses politiques "insuffisantes", aussi bien en matière de décarbonation que d'adaptation.