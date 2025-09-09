 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Poujoulat met la main sur Progalva Energies
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:01

(Zonebourse.com) - Poujoulat annonce faire l'acquisition de 100% du capital de Progalva Energies, fabricant français de référence d'équipements et de produits destinés aux professionnels du secteur de l'entretien 'feu / eau / air / froid'.

Implantée en France, en Espagne et présente à l'export en Europe, Progalva Energies conçoit des équipements et des accessoires dédiés à la maintenance, l'inspection et l'optimisation des installations de chauffage et de ventilation.

Lors de l'exercice 2024-25, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros. Cette acquisition stratégique permet à Poujoulat de poursuivre sa diversification en lien avec son activité historique de producteur de systèmes d'évacuation de fumées.

