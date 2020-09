POST Luxembourg renouvelle sa confiance en Anevia pour étendre le service de streaming et de cloud DVR® PostTV

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce une extension à grande échelle de sa plate-forme de streaming vidéo NEA-DVR® chez POST Luxembourg, le premier fournisseur de services de télécommunications en Luxembourg. Cette extension s'appuie sur le succès de cinq ans de POST Luxembourg avec le NEA-DVR® d'Anevia.