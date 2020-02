Possibilité d'un Melt-Up des marchés d'actifs américains ?

Dans notre article publié en mars 2019 sur Boursorama, nous évoquions la possibilité d'un scénario de Melt-Up, à savoir une forte évolution à la hausse des prix d'actifs boursiers (actions et obligations) d'entreprises américaines de premier rang. A l'époque, cette éventualité paraissait peu probable au regard de la politique monétaire restrictive menée par la Réserve fédérale. En effet, cette institution poursuivait la réduction de son bilan en retirant la liquidité qu'elle avait apportée lors de ses programmes d'achats d'actifs 1, 2 et 3 (les Quantitative Easings). A cette contrainte monétaire s'ajoutaient des hausses de taux d'intérêt pour éloigner davantage la perspective de ce Melt-Up. Mais depuis ce temps, la politique de la Fed a changé et, avec elle, les perspectives d'évolution des cours boursiers.