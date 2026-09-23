Portzamparc salue le respect du plan de Carvolix

Le titre Carvolix est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 2,47%, à 5,80 euros), soutenu par l'annonce hier soir du franchissement d'une étape réglementaire importante pour la medtech française.

Le système Tavipilot, conçu pour stabiliser le cathéter et ajuster au millimètre près les déplacements lors du remplacement de la valve aortique par voie percutanée, fait désormais l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités américaines. Alors que le volet logiciel a déjà reçu le feu vert 510(k) en juillet 2025, cette nouvelle homologation reste le dernier préalable indispensable à la commercialisation de la solution complète, prévue pour le début de l'année 2027.

L'obtention de ce précieux sésame conditionnera par ailleurs le versement d'une deuxième tranche de 10 millions d'euros, intégrée à la dette structurée de 30 millions d'euros négociée avec Claret Capital.

Pour Portzamparc, cette annonce est une "excellente nouvelle pour Carvolix". Les analystes saluent le fait que la société respecte sa feuille de route et que l'obtention de l'Autorisation de mise sur le marché conditionne le versement de dix millions d'euros.

La société de bourse en a profité pour confirmer sa recommandation à l'achat et sa cible de cours à 7,60 euros. Au cours de clôture de mardi, le potentiel de hausse s'élève ainsi à plus de 34%.