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Portzamparc reste à l'achat sur NRJ Group malgré un trimestre décevant
information fournie par AOF 06/11/2026 à 11:24

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(Zonebourse.com) - Portzamparc réaffirme sa recommandation Acheter sur NRJ Group (-1,33%), tout en ramenant son objectif de cours de 9,40 à 8,90 euros.

"La solidité de la Diffusion soutient les résultats du groupe, mais le manque de visibilité publicitaire et le risque sur la rentabilité Médias restent les principaux points de vigilance", souligne Portzamparc. Le bureau d'études estime néanmoins que la décote boursière du groupe reste excessive au regard de ses fondamentaux.

Au troisième trimestre, le groupe audiovisuel a enregistré un chiffre d'affaires de 73,5 millions d'euros, en baisse de 4,7% et inférieur aux attentes.

Le pôle Médias, principale activité de NRJ Group, a vu son chiffre d'affaires reculer de 7,8% au troisième trimestre, à 52 millions d'euros, pénalisé par la faiblesse persistante du marché publicitaire français. Les investissements des annonceurs restent notamment sous pression dans les secteurs de la distribution et de l'automobile. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus de cette division affichent une baisse de 6,2%, à 158,8 millions d'euros.

À l'inverse, l'activité Diffusion confirme sa bonne dynamique, avec un chiffre d'affaires en progression de 3,9% au troisième trimestre, à 21,5 millions d'euros. Sur neuf mois, la croissance atteint 2,4%, soutenue par le déploiement du DAB et la bonne tenue de la FM. Le groupe poursuit ainsi son expansion dans la radio numérique et compte désormais 974 sites de diffusion, contre 936 fin 2025.

Pour l'ensemble de l'exercice, NRJ Group maintient ses perspectives, malgré un environnement publicitaire toujours incertain. Le groupe souligne notamment la poursuite de la dégradation du marché en octobre, sans amélioration visible à court terme.

Le chiffre d'affaires annuel 2026 sera dévoilé le 4 février 2027, après la clôture de la Bourse.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 11:24:00.

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