Portzamparc confirme son conseil sur Trigano

trigano (crédit photo : crédit photo Trigano )
L'analyste maintient sa note "achat" sur le titre Trigano, avec un objectif de cours inchangé à 180 EUR.
Le broker juge "rassurante" la publication de Thor Industries, concurrent de Trigano dans les véhicules de loisirs, dont les activités européennes constituent un indicateur de l'évolution du marché avant la publication de Trigano.
Le bureau d'études estime que les données de Thor confortent potentiellement des tendances mieux orientées en Europe hors France et Allemagne. Il souligne toutefois que le T4 de Thor, arrêté au 31 juillet, ne capte qu'une partie du décrochage évoqué dans sa prévision sur Trigano.
Portzamparc reste toutefois prudent pour la nouvelle saison, estimant que l'évolution récente des taux et des prix du carburant ne devrait pas inciter le management à l'euphorie.
Trigano progresse de 0,6% ce matin à la Bourse de Paris, autour des 133 euros.
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