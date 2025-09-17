Porto Rico signe un contrat de GNL de 4 milliards de dollars avec New Fortress Energy

Porto Rico a négocié un contrat de gaz naturel liquéfié de 4 milliards de dollars avec New Fortress Energy NFE.O , a annoncé mardi la gouverneure Jenniffer Gonzalez dans un message sur les médias sociaux.

L'accord d'approvisionnement, qui intervient après l'échec des négociations pour un contrat beaucoup plus important en juillet, réduit la durée à sept ans contre 15 ans - avec l'option de prolonger de trois ans - et élimine également les clauses d'exclusivité.

Jenniffer Gonzalez a déclaré que les prix des cargaisons de GNL étaient plus compétitifs et que certaines primes avaient été réduites.

"Cet accord contribue au processus de transition énergétique de Porto Rico, en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles plus polluants", a déclaré Josue Colon, qui a été nommé pour superviser le secteur de l'énergie du territoire au début de cette année.

L'accord doit maintenant être approuvé par le Conseil de surveillance et de gestion financière de Porto Rico.

New Fortress Energy, dont les actions ont augmenté de 45 % dans les échanges de mardi, a déclaré dans un communiqué séparé que l'approvisionnement à long terme en GNL pour le système électrique de Porto Rico pourrait atteindre 75 billions d'unités thermiques britanniques (TBtu) par an, avec un volume minimum annuel de 40 TBtu à prendre ou à payer.

NFE prévoit d'expédier le GNL à partir d'une installation flottante qui a commencé à transformer le gaz naturel américain en GNL à Altamira, au Mexique, l'année dernière. Les volumes seront facturés à 115 % des prix de référence du Henry Hub, plus 6,50 ou 7,95 dollars supplémentaires par million de Btu.

"Les Portoricains paient l'électricité beaucoup trop cher aujourd'hui et cet accord à long terme fournit un combustible moins cher et plus propre aux centrales électriques existantes pour les années à venir", a déclaré Wes Edens, directeur général de NFE.