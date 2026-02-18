 Aller au contenu principal
Portland General Electric chute après une offre d'actions de 480 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février -

** Les actions de Portland General Electric Co POR.N ont baissé de 3 % à 51 $ en début de marché, après la fixation d'un prix de 480 millions de dollars pour une opération de suivi au cours de la nuit

** La compagnie d'électricité basée dans l'Oregon a annoncé mardi en fin de journée () ~9,5 millions d'actions à 50,70 $ avec une composante de vente à terme

** Le prix de l'offre représente une décote de

3,5% par rapport à la dernière clôture

** La société a conclu des accords de vente à terme de 2 ans avec les principaux teneurs de livres Wells Fargo et BofA

** Dès la conclusion des accords, la société dit vouloir utiliser le produit net à des fins générales de l'entreprise et pour des investissements dans les énergies renouvelables et des capacités de production non émettrices et mobilisables liées à son appel d'offres global de 2023, ce qui pourrait inclure le remboursement de dettes, notamment des papiers commerciaux.

** Début mardi, PacifiCorp, propriété de Berkshire Hathaway

BRKa.N , a déclaré qu'elle vendait () ses actifs et infrastructures de production et de distribution d'énergie éolienne et de gaz naturel dans l'État de Washington pour 1,9 milliard de dollars, citant des problèmes de liquidité alors qu'elle lutte contre les incendies de forêt dans l'Oregon

** Manulife Investment Management MFC.TO va prendre une participation de 49 % dans l'entreprise de services publics de l'État de Washington

** Portland General a ~115,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars

** Les actions POR, qui ont chuté de 2,7 % mardi, ont tout de même gagné ~26 % au cours de la dernière année

** Sur 12 analystes, 3 considèrent l'action comme un "achat fort", 8 comme un "maintien", tandis que 1 recommande une "vente forte"; PT médian de 52 $, selon les données de LSEG

