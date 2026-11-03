Porté par ses activités pharmaceutiques, Bayer relève ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée en particulier par la vigueur de ses activités pharmaceutiques, Bayer fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels en matière d'EBITDA ajusté, de flux de trésorerie et de dette.

Ainsi, le géant allemand de la santé et de l'agrochimie anticipe désormais une marge d'EBITDA hors éléments exceptionnels comprise entre 25% et 27% pour l'ensemble de l'exercice, contre une fourchette précédente de 23% à 25%.

En conséquence, le groupe basé à Leverkusen anticipe désormais un EBITDA hors éléments exceptionnels compris entre 9,8 et 10,3 MdsEUR à taux de change constants en 2026, contre une prévision précédente de 9,6 à 10,1 MdsEUR.

Il a également relevé de 1 MdEUR sa prévision de flux de trésorerie disponible, désormais attendue entre -1,5 et -0,5 MdEUR, et a abaissé sa prévision de dette financière nette à la fin de l'exercice, désormais attendue entre 28 et 29 MdsEUR.

Au titre du 3e trimestre 2026, Bayer publie un BPA ajusté en diminution de 36,7% à 0,31 EUR, pénalisé par des charges sans effet sur la trésorerie liées aux variations des taux d'intérêt, mais un EBITDA hors éléments exceptionnels en augmentation de 6,9% à 1 615 MEUR, soit une marge de 16,1%.

Ses ventes ont progressé de 4,1% à 10 053 MEUR, dont une hausse de 1,9% à taux de change et périmètre constants, une croissance organique tirée par la division pharmaceutique ( 6,4%), qui a plus que compensé la quasi-stagnation de la division santé grand public ( 0,1%) et le recul de la division agrochimie (-2,4%).

"Nous avons atteint un tournant dans la trajectoire de croissance de notre activité pharmaceutique et nous commençons à en voir les effets", souligne le directeur général de Bayer, Bill Anderson. "Portée par Nubeqa et Kerendia, la division Pharmaceuticals démontre son potentiel de croissance."