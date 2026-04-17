Porté par Mizuho, STMicroelectronics termine une semaine faste en forte hausse
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 17:11
A un peu moins d'une heure de la clôture, l'action STM grimpe de 5,1%, portant ses gains hebdomadaires à plus de 8%. Sur l'ensemble du mois d'avril, la valeur progresse de plus de 28%.
Mizuho passe à l'achat et vise les 48 dollars
Dans une note publiée ce matin, Mizuho a relevé son opinion sur le titre STM coté à New York à surperformance, avec un objectif de cours à 48 dollars, identifiant deux leviers majeurs pour le groupe franco-italien: l'intégration massive de l'intelligence artificielle et une reprise progressive des marchés industriels.
Le courtier souligne que les centres de données dédiés à l'IA, notamment les architectures haute tension utilisées par Nvidia, devraient constituer un moteur de croissance critique pour les semi-conducteurs de puissance à l'horizon 2026-2027.
Parallèlement, des signes d'amélioration apparaissent dans des segments clés tels que l'aéronautique, la robotique et l'énergie. En Chine, le cabinet note également une hausse des prix supérieure à 10% sur un an en avril, signalant une reprise de la demande.
Ce mouvement haussier ne concerne pas uniquement STM. Mizuho a également relevé son opinion sur Texas Instruments à neutre, confirmant un regain d'intérêt pour les acteurs de l'analogique et de la puissance.
Un secteur porté par les résultats de TSMC et la thématique de l'IA
Plus globalement, les investisseurs reviennent massivement sur les valeurs technologiques dans le sillage des résultats solides publiés par le fondeur taïwanais TSMC. Ces performances dissipent une partie des craintes liées aux tensions géopolitiques qui avaient secoué le marché en mars suite à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Avec l'engouement autour de l'IA qui commence à produire des effets concrets sur la chaîne d'approvisionnement, la remontée des prix de la mémoire et des wafers (plaquettes de silicium) témoigne d'un resserrement des stocks chez les principaux clients.
Les regards vont désormais se tourner vers la prochaine publication des résultats du groupe, qui a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre mardi prochain.
Valeurs associées
|37,250 EUR
|MIL
|+6,55%
A lire aussi
-
Connue en France et à l'étranger depuis le film "Les Rivières pourpres" en 2000, l'actrice Nadia Farès, retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne il y a une semaine et plongée depuis dans le coma, est morte vendredi soir à 57 ans. "C'est avec une immense ... Lire la suite
-
Les quelque 76.000 adhérents des Républicains ont commencé à voter samedi pour décider d'ici dimanche 18H00 s'ils désignent directement leur président Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle en 2027 ou s'ils préfèrent passer par la case primaire. Les ... Lire la suite
-
François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient vendredi, après le début d'un cessez-le-feu au Liban: - Trump dit que le blocus continuera si un accord n'est pas conclu Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi soir qu'il maintiendra ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer